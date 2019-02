Rødt-leder Bjørnar Moxnes foreslår strakstiltak for å skjerpe regelverket for vogntogtrafikk etter flere vogntogulykker på dårlige kjøreforhold denne vinteren.

Han ber Stortinget ta stilling til et forslag om strakstiltak mot vogntog på norske veier så fort som mulig, enten gjennom hurtigbehandling i Stortinget, eller ved at transportkomiteen garanterer raske tiltak.

– Det trengs strakstiltak nå. Seinest forrige helg ble tre personer hardt skadd etter en ulykke med et utenlandsk vogntog. Vi må sikre tryggheten på norske veier, sier han.

– Kravet fra både ofre, pårørende og yrkestransportorganisasjonene er nærmest unisont: Skal vi få bukt med livsfarlige vogntog på norske veier trenger vi døgnkontroll ved grenseovergangene. Vi foreslår også midlertidig stans for vogntog fra EU i innenlands transport i Norge, såkalt kabotasje. Dette finnes det handlingsrom til i EU-regelverket, så lenge regjeringa er villig til å bruke det. I tillegg må de som bryter lover og regler få bøter som svir, derfor vil vi ha en full gjennomgang av straffe- og sanksjonsrammene, sier han videre.

Torsdag varslet Statens Havarikommisjon for Trafikksikkerhet (SHT) at de vil åpne en undersøkelse inn i vilkårene for transportoppdragene som bringer mange utenlandske vogntog til Norge, og om disse vilkårene blir overholdt.

Dale føler seg ikke presset

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) erkjenner at det er store problemer på veiene, og at det blir «syndet i stor grad», men sier til NTB han at han ikke føler seg presset til å innføre tiltak.

– Nei, det føler jeg ikke. Her føler jeg strengt tatt at regjeringen har levert innstramninger i form av flere ulike tiltak de siste årene, sier han.

Han trekker fram en økning i antall kontroller og videre tilsyn som tiltak regjeringen har gjort for å følge opp disse problemene. Han påpeker også at flere av disse vogntogene går både inn og ut av landet flere ganger i måneden.

– I sum ser vi derfor ikke behov for å kontrollere samme vogntog hver uke. Vi må finne gode, effektive metoder som gjør at vi får kontrollert flest mulig som driver trafikk mot markedet, sier han.

Møter bedrifter fredag

Dale peker, i likhet med flere andre, på utenlandske vogntog som hovedsynderen på de norske vinterveiene. Fredag skal han møte en rekke norske bedrifter som transporterer gods via vei, for å høre om deres erfaringer med dårlig skodde vogntog på norske vinterveier.

– Det er to ting: det ene er å høre hva de som bestiller transporten selv gjør for å følge opp sine plikter, og punkt to er naturligvis å høre om bransjen selv har tips til ting som man kan gjøre for å bedre måten vi gjennomfører kontroller, og til krav som stilles til utrustningen av fartøyene. Vi vil også utfordre dem på i hvilken grad de sørger for at vogntogene er skodd for norske forhold, sier han om hensikten med møtet.

Blant bedriftene han skal møte er Bama, Tine og Lerøy.

Moxnes mener Frp «går baklengs fram» når de går til transportkjøperne for å finne løsninger, og ber Dale heller lytte til ofrene, familiene, sjåførene og folk flest. Blant tiltakene han ber om er en døgnkontinuerlig kontroll av vogntog på grenseoverganger i Norge.

– Jeg er enig med Moxnes om at vi har utfordringer i deler av bransjen. Vi får ikke nødvendigvis inn alle bøtene vi skriver ut da folk unndrar seg dem, og det jobber vi stadig med å se på hvordan vi kan bedre. Det er én av grunnene til at vi ser på obligatorisk forhåndsbetaling da man går over grensa.