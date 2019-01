Skattefradrag for bompenger er ett av regjeringens tiltak som skal komme bilistene til gode. Men hvordan det skal skje i praksis, er ikke bestemt.

Som BT fortalte torsdag kveld, inneholder den nye regjeringsplattformen et punkt om at det skal innføres skattefradrag for bompenger. Men punktet er ikke konkretisert.

Atle Simonsen (Frp), politisk rådgiver til finansminister Siv Jensen (Frp), sier til Stavanger Aftenblad at regjeringen nå skal finne ut hvordan dette skal gjøres.

– Frp-historie

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) forteller til Stavanger Aftenblad at regjeringen legger 500 millioner kroner ekstra i året på bordet for bompengekutt.

Han sier dette er Frps største gjennomslag på bompenger noen gang i regjering.

– Vi skal både bygge mer vei og fortsette kampen for å redusere bompenger. Vi skal bruke 1 milliard kroner i året på å gi rabatter til mange bompengeprosjekter landet over, sier samferdselsministeren.

Ifølge statsråden er dette en økning på 500 millioner kroner årlig, når 2019-nivået legges til grunn.

– Også folk som har store utgifter, får trekke fra bompenger på skatten. Så totalt er dette det største bompengegjennomslaget vi har fått i regjering hittil. Alternativet ville vært 1 milliard høyere bompengeregning hvert år, sier statsråden.

Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Fradrag på skatten

– Hvordan ser du for deg at det vil fungere når bompenger skal kunne trekkes fra skatten?

- Vi skal komme tilbake til alle enkeltordninger, men plattformen slår fast at vi ikke skal ha unødig høy bompengebelastninger for folk. I utgangspunktet har vi fått en formulering på å innføre et skattefradrag for store bompengeutgifter. Det er jeg veldig fornøyd med. Så skal vi fortsette bompengekampen på mange andre områder. Og så skal vi komme tilbake med konkretisering om det. I sum gir dette det største gjennomslaget på bompenger noen gang, og det beviser at det ikke stemmer at vi ikke kjemper mot bompenger, sier Dale.

– I tillegg lettes det på deler av milliardbyrden fylkene får i bompengefinansierte lån?

– Vi skal ta en delgaranti. Det betyr at garantiansvaret som fylkene har kjent på i dag, i større grad blir delt mellom staten og fylkeskommunene som har hatt stor belastning på dette, og Rogaland er ett eksempel på det, sier Dale.

Ny NTP om to år

Han lover også å realisere Nasjonal transportplan (NTP).

– Vi skal bruke 1000 milliarder fram til 2029. Vi skal også lage en ny NTP (innenfor ordinær tidsplan, journ.anm.) med en ny rullering i 2021. Samferdselsområdet er ett av de største seiersområdene for Frp.

– Men bompengene er kommet for å bli?

– Nei, det har de ikke. Oppslutningen til Frp påvirker hvor mye bompenger det er i landet. Vi har sittet i regjeringsforhandlinger i 14 dager og sagt at vi må ha gjennomslag på bompenger. Det har vi lovet velgerne våre og kjemper for hver dag, og det vil jeg kjempe for helt til vi har rent flertall. Vi har fått god drahjelp for det i denne plattformen.

– Hadde det vært ønskelig med noe på GPS-basert veiprising?

- Jeg forholder meg til plattformen vi nå har. Spørsmål om det må rettes til forhandlerne. Men vi har et utredningsarbeid på veiprising på tyngre kjøretøy som skal legges fram rundt sommeren, et utredningsoppdrag på det, så får vi se hva det viser, sier han.

Bompengepakken