PST har siktet samboeren til Tor Mikkel Wara, Laila Anita Bertheussen (54), for å ha tent på parets bil. Hun nekter skyld.

PST opplyste torsdag at de har siktet Tor Mikkel Waras samboer Laila Bertheussen i forbindelse med en av trusselsituasjonene som har forekommet ved parets hjem. Bertheussen er siktet for å ha tent på sin egen bil natt til 10. mars. Hun er ikke siktet for tidligere hendelser.

Det opplyste PST-sjef Benedicte Bjørnland på en pressekonferanse torsdag ettermiddag.

– Hun ble pågrepet torsdag og ble første gang orientert om vår mistanke under pågripelsen, sier Bjørnland.

– Wara er å anse som fornærmet

Advokat John Christian Elden bekrefter overfor Aftenposten at justisministeren har bedt ham om å bistå samboeren. Wara satt selv i avhør torsdag kveld.

– Wara har fortløpende vært i avhør og er å anse som fornærmet i trusselsaken. Han gir alle nødvendige opplysninger til politiet, sier Elden til Aftenposten.

Også Laila Bertheussen satt i et langt avhør torsdag ettermiddag og kveld.

Etter avhøret har Elden hatt en samtale med henne.

– Hun er meget bestemt på at politiet er på blindspor. Hun har svart på alle spørsmål og gitt PST tilgang til alle opplysninger for å belyse sin uskyld, sier Elden til Aftenposten.

Bertheussen er nå løslatt, ifølge advokaten.

Har ikke mistenkt samboeren

Ifølge NRK skal Wara ikke ha hatt noen mistanker mot sin samboer i forbindelse med truslene.

– Tor Mikkel Wara har ikke hatt noen tanker om at hans samboer skal ha hatt noe med truslene å gjøre, sier Elden til NRK.

Han sier også at Wara var i utlandet på oppdrag da forholdet hun er siktet for skjedde.

– Mistanken har styrket seg

PST-sjefen forteller at politiet støtter seg på en helhetlig vurdering av bevis som bakgrunn for siktelsen.

– Mistanken har styrket seg det siste døgnet, sier Bjørnland.

Waras samboer er siktet for falsk forklaring i trusselsaken mot Wara og familiens hjem. Siktelsen handler om brannen som skjedde i familiens bil søndag 10. mars.

– Hun er ikke siktet for tidligere hendelser, men det er naturlig å se disse i sammenheng, sier Bjørnland.

Justisministeren har tatt permisjon inntil videre som følge av utviklingen i saken. Landbruksminister Jon Georg Dale tar over hans post.

Junge, Heiko / NTB scanpix

– Et stort sjokk

Kort tid etter pågripelsen av justisministerens samboer, ble Tor Mikkel Wara innkalt på statsministerens kontor. Der fortalte Erna Solberg at Waras samboer var siktet av PST for brannstiftelsen på familiens eiendom.

– Dette er et stort sjokk for meg, men også for Tor Mikkel Wara og hans familie, sa statsminister Erna Solberg på en pressekonferanse, der også Frp-leder Siv Jensen deltok.

Politiet tauet vekk bil

Det har vært fem tilfeller av trusler og hærverk mot boligen til Tor Mikkel Wara og hans familie de siste månedene, som er offentlig kjent. I tillegg har det vært flere hendelser som til nå er holdt hemmelig, opplyste PST-sjef Benedicte Bjørnland mandag.

Politiet gjør undersøkelser ved Tor Mikkel Waras hjem og har tauet vekk en personbil, ifølge NRK. Bilen ble tauet bort i 15.30-tiden.

Flere politifolk er på plass utenfor justisminister Tor Mikkel Waras bolig. Innsatsleder på stedet sier til NRK at de bistår PST. Politiet gjør tekniske undersøkelser utenfor boligen, blant annet ved stedet der bilen ble tauet bort.