Venstre-lederen lanserte gratis leirskole til alle elever og mer fleksibel skolestart som to av partiets vinnersaker i regjering.

Skole, klima og likestilling dominerte Trine Skei Grandes landsmøtetale fredag.

Selv om Venstre har vært preget av dårlige meningsmålinger og en debatt om hvem som skal lede partiet fremover, kunne man ikke merke det på applausen da Grande gikk på talerstolen.

Om noe var applausen enda mer frenetisk enn den pleier å være før slike landsmøtetaler.

– Krefter som ikke vil deg noe godt

– De siste årene har vi stått i mange tunge kamper. Noen ganger oppleves det som en motbakke som ingen ende vil ta. Å slåss for noe du vet er riktig, men som utløser sterke motkrefter som ikke vil deg noe godt, det krever mye av mennesker, sa Grande.

Hun tok selvkritikk på et punkt:

– En viktig del av Venstres sjel er blitt litt borte på veien, nemlig at Venstre skal være en kanal for å få løst de små og store sakene som folk opplever som frustrasjoner i hverdagen sin.

Grande gjentok at Venstre hadde fått stort gjennomslag i regjeringen.

– Det er veldig mye i norsk politikk som ville vært annerledes uten Venstre. Mange av gjennomslagene våre er nå øverst på regjeringens skryteliste, sa Grande, og ramset opp:

Gratis eller billigere barnehage for barn fra lavinntektsfamilier

Elbilpolitikken

Femårig lærerutdanning

Rusreform

At oljefondet nå trekker seg ut av selskaper som kun driver med olje og gass, som ble lansert like før landsmøtet.

Ned Alley / NTB scanpix

Vil ha fleksibel skolestart

Venstre-lederen snakket varmt for fleksibel skolestart, det vil si at barn kan få fremskutt eller utsatt sin skolestart dersom foreldre mener det er best.

– Det viktigste er ikke at alle barn starter på skolen den høsten og i det kalenderåret de fyller 6, men når de faktisk er klar for det. Større fleksibilitet er viktig, fordi det er å gi alle muligheter til å lykkes.

Venstre vil også ha et løft for spesialundervisningen og flere faglærte lærere inn i de første skoletrinnene.

– I dag fyller pedagogene ut papirer mens assistenter jobber med barna. Vi må snu den pyramiden, sa Grande.

Hun fortalte også at regjeringen vil legge frem et lovforslag om at alle elever i Norge skal ha rett til et leirskoleopphold.

– Det er et vedtak jeg tror mange barn vil huske i lang tid fremover, sa hun.

Fakta: Venstres landsmøte Avholdes 8.–10. mars på Hell i Stjørdal kommune.

Partiet skal vedta nytt prinsipprogram, samt et program om distriktspolitikk kalt «Lokalsamfunn for fremtiden». Også storbypolitikk skal diskuteres og vedtas.

Landsmøtet skal også behandle nye vedtekter for partiet.

Det er kommet inn 70 forslag til politiske uttalelser om ulike tema. De skal behandles av redaksjonskomiteen, i grupper og deretter landsmøtet i plenum.

Ingen i partiledelsen er på valg i år.

Lanserte lovendring

På 8. mars talte likestillingsminister Grande lenge om kvinnekampen, og dro historien tilbake til de første kvinnesakskvinnene i Venstre på 1800-tallet.

Venstre-lederen dro frem tredelt foreldrepermisjon, gratis barnehage og SFO som viktige likestillingssaker i dag.

– Tredelt foreldrepermisjon er også viktig fordi det fjerner en av de viktigste årsakene til at kvinner sakker akterut på lønn, sa Grande.

Metoo var også et tema, og Grande kunne fortelle at Venstre i regjering vil legge frem et nytt lovforslag om at seksuell trakassering skal kunne bringes inn for likestillingsnemnda.

– I dag må slike saker gå for retten. Det fører til at det er nesten ingen saker. Nå vil vi senke terskelen for å få dem opp, sa Grande.

– Til helsike med dem!

Hun roste skolejentene som sto frem og fortalte hvilke ord som brukes om jenter i skolegården - ord som «hore» og «slut».

– Takk for at dere sto frem, og til helsike med de som kjempet mot dere, sa Grande.

Hun snakket også lenge om inkludering av funksjonshemmede, brukerstyrt personlig assistanse og inkludering av alle grupper mennesker i arbeidsliv og studieliv.

– Vi trenger mye større rom for annerledeshet, sa hun.

Kjeftet på Sp, «takket» BT

Grande benyttet anledningen til å svare på Senterpartiets angrep på Venstre den siste tiden. Hun slaktet Sps forslag om å melde Norge ut av EØS.

– Det å tro at lille Norge skal få en bedre handelsavtale med EU enn dagens EØS-avtale er litt som å tro på julenissen, tannfeen, påskeharen, Ole Brumm og ånden i lampen på en og samme gang, sa Grande.

Venstre-lederen hadde også et lite stikk til Bergens Tidende i sin tale, etter at BT skrev at hver tredje kommune i Vestland ikke vil stille liste i kommunevalget.

– Det er så bra at BT slo opp at vi ikke kom til å få liste i Austrheim. For da tok det bare et par timer før noen ringte og meldte seg til å lage liste der. Tusen takk for hjelpen, Bergens Tidende, sa Grande.

Hun sa at Venstre var i rute til å stille liste i kommuner med 90 prosent av innbyggerne i Norge.