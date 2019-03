Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er lørdag ferdig med ransakelsen av huset til justisminister Tor Mikkel Wara (Frp), ifølge NRK.

Etter to dager med tekniske undersøkelser i huset kan justisministeren og hans samboer Laila Anita Bertheussen nå flytte tilbake igjen i eneboligen på Røa i Oslo.

Torsdag ble justisministerens samboer pågrepet, siktet for å dikte opp en straffbar handling etter at familiens bil brant natt til 10. mars.

Hun er ikke siktet for de tidligere hendelsene utenfor parets hjem, men PST-sjef Benedicte Bjørnland sa under en pressekonferanse torsdag at det er naturlig å se hendelsene i sammenheng.

Fredag ble det kjent at Oslo-politiet har siktet teaterdirektøren og kunstnerne bak forestillingen «Ways of Seeing» for å ha krenket privatlivets fred. Bertheussen anmeldte før jul Black Box Teater for å ha filmet huset deres til forestillingen.

Fredag meldte flere medier at PSTs mistanke mot Bertheussen er styrket etter torsdagens avhør, mens Bertheussens advokat John Christian Elden hevder overfor NTB at mistanken er svekket etter avhøret.