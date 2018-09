Norske og utenlandske selskaper må dekke flere hundre millioner kroner av tapet etter Einar Aas' konkurs. Nå skal Finanstilsynet undersøke hva som skjedde.

Svenske Finansinspektionen har satt Nasdaq Clearing under tilsyn i arbeidet med å undersøke hvordan det var mulig for Einar Aas å sette så store beløp på spill før han tapte 1,3 milliarder kroner mandag. Finanstilsynet deltar i tilsynskollegiet, og opplyser fredag at det har tett kontakt med FI i Aas-saken.

Kraftmegler Einar Aas ble tidligere denne uken slått personlig konkurs fordi han ikke klarte å gjøre opp for seg på kraftmarkedet Nasdaq.

Han satset store beløp på at de nordiske kraftprisene skulle stige og nærme seg det tyske prisnivået som følge av tørkesommeren. Det motsatte skjedde. Avstanden mellom det tyske og nordiske kraftprisnivået økte til 17 ganger mer enn normalt.

Må dekke milliardtap

Einar Aas har selv dekket snaut 350 millioner kroner av tapet, mens Nasdaq Clearing har gått inn med snaut 70 millioner kroner. Det gjenstående hullet i Nasdaq Clearings sikringsfond må fylles av de øvrige medlemmene.

Det betyr at norske selskapet, som Equinor og Statkraft må bidra med sin andel. For Equinors del handler det om et lite beløp, rundt en halv millioner kroner, mens Statkraft må inn i fondet med rundt 48 millioner kroner.

Aller verst går det ut over finske Fortum, som må inn med 210 millioner kroner. Svenske Vattenfall er også medlem av sikringsfondet, og må inn med rundt 57 millioner kroner.

Til sammen må rundt 200 norske kraftselskaper og andre medlemmer på råvarebørsen fylle hullet Aas-smellen etterlater seg. Blant den er kraftselskapet BKK i Hordaland, hvor divisjonssjef Erik Spildo nå ber om å få klarhet i hvordan den norske krafthandleren kunne få så stor posisjon uten å gjøre opp for seg.

Har det skjedd lovbrudd?

– Poenget er at vi må sikre full tillit til kraftbørsen for aktørene og i samfunnet, og da må ikke dette kunne skje igjen, i denne størrelsesorden. Den eneste måten vi kan sikre det på, er å få alle fakta på bordet og at eventuelle nødvendige tiltak iverksettes, sier han til NRK.

Finansinspektionen er i tett dialog med Nasdaq Clearing om nettopp dette, ifølge leder Daniel Gedeon for FIs infrastrukturtilsyn. Han vil foreløpig ikke spekulere i om det har skjedd lovbrudd i forbindelse med milliardsmellen.

– Vi kommer selvfølgelig til å følge opp det spørsmålet nøye, både regelverket i seg selv og hvorvidt de har fulgt disse reglene, sier Gedeon til nyhetsbyrået TT.