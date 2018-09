Divisjonssjef i BKK mener råvarebørsen Nasdaq bør granskes etter at en norsk krafthandler tapte alt han eide på et veddemål på kraftmarkedet.

Kraftmegler Einar Aas ble tidligere denne uken slått personlig konkurs etter at han ikke klarte å gjøre opp for seg på det amerikanske kraftmarkedet Nasdaq.

Erik Spildo er divisjonssjef i kraftselskapet BKK i Hordaland. Han mener det er viktig å få klarhet i hvordan den norske krafthandleren kunne få så stor posisjon på Nasdaq uten å gjøre opp for seg.

– Poenget er at vi må sikre full tillit til kraftbørsen for aktørene og i samfunnet, og da må ikke dette kunne skje igjen, i denne størrelsesorden. Den eneste måten vi kan sikre det på, er å få alle fakta på bordet og at eventuelle nødvendige tiltak iverksettes, sier han til NRK.

Nå må BKK sammen med 200 norske kraftselskaper og andre medlemmer på råvarebørsen ut med mer enn en milliard norske kroner for å dekke deler av hullet på kraftbørsen.