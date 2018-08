* 27. juli ble det kjent at fiskeriminister Per Sandberg (Frp) var på en privat reise i Iran. Nærings- og fiskeridepartementet var ikke kjent med reisen før den norske ambassaden i Iran 16. juli ba om offisielle møter med Sandberg på vegne av det iranske utenriksdepartementet.

* 29. juli ble det kjent at Sandberg var i Iran sammen med norsk-iranske Bahareh Letnes (28). Hun har et enkeltmannsforetak som blant annet skal drive med sjømateksport.

* 30. juli kom Sandberg tilbake til Norge. Han fastholdt at han var i Iran på privat ferie, og at han ikke hadde politiske møter på turen. Ifølge Sandberg ble feriemålet avgjort bare 14 dager på forhånd etter at en plan om å reise til Tyrkia gikk i vasken.

* 31. juli opplyste Statsministerens kontor at Sandberg først orienterte dem om Iran-reisen to dager etter at han kom til landet. Ifølge regjeringens arbeidsreglement skal statsråder til enhver tid holde SMK orientert om hvor de befinner seg og hvordan de kan kontaktes. Samme dag bekreftet Sandberg at han og Letnes er kjærester.

* 1. august ble det kjent at Sandberg hadde med jobbtelefonen på Iran-ferien, noe som strider mot sikkerhetsrådet fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST). Telefonen er nå inndratt og levert til PST. Telefonen inneholdt blant annet departementets saksbehandlingssystem, e-post, sms-er og kontaktliste.

* 2. august rykket lederen i Oslo Frp, Mazyar Keshvari, som selv er fra Iran, ut og ba Sandberg vurdere sin stilling som første nestleder i Frp. Også Frps Christian Tybring-Gjedde har etterlyst konsekvenser av Iran-turen.

* 3. august avviste Letnes overfor NRK at hun har tilknytning til det iranske regimet, og forklarte deltakelse på feiringer i regi av den iranske ambassaden med at hun blant annet jobber med formidling av iransk kultur i Norge. Letnes kom til Norge som asylsøker tidlig på 2000-tallet og fikk opphold i 2008. Også Sandberg har flere ganger deltatt på arrangementer i regi av Irans ambassade i Norge, også markeringen av landets nasjonaldag og innføringen av islamistisk republikk i 1979, etter at han ble fiskeriminister i 2015.

* 9. august antydet Sandberg at han hadde gode grunner til ikke å varsle SMK om Iran-turen på forhånd, men ville ikke si hvilke.

* 10. august meldte TV 2 at Sandberg tidligere har takket nei til flere sikkerhetsbrifer fra PST, blant annet i forkant av turer til høyrisikoland som Russland og Kina. Overfor NTB har Sandberg benektet dette.

* Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har ifølge NRK startet en undersøkelse av Bahareh Letnes' bakgrunn og mulige bånd til Irans regime.

* I et intervju med TV 2 11. august sa Sandbergs datter at faren kan komme til å trekke seg fra statsrådsposten. Hun sa at årsaken til at faren ikke informerte SMK, er at han ville unngå at hans fraseparerte kone fikk kjennskap til planene. Sandbergs fraseparerte kone Line Miriam Sandberg er i dag statssekretær i Helsedepartementet.

* Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet har stilt en rekke spørsmål om reisen til Sandberg og statsminister Erna Solberg (H). Solberg, som så langt har uttrykt tillit til Sandberg, har frist til mandag 13. august med å komme med ytterligere svar, blant annet på om sensitive opplysninger knyttet til Sandbergs mobiltelefon ikke er kompromittert under reisen til Iran.

* Mandag morgen meldte både Aftenposten og Dagens Næringsliv at Sandberg ville gå av samme dag.