Frp-leder Siv Jensen (t.h.) sier at hun ikke hadde avklart om Sylvi Listhaug var villig til å ta midlertidig over som nestleder før det ble klart at Per Sandberg trakk seg. FOTO: NTB scanpix

Jensen nekter for at hun har bedt Listhaug om å bli nestleder

Frp-leder Siv Jensen sier at hun ikke hadde bedt Sylvi Listhaug om å ta over som midlertidig nestleder før Per Sandberg gikk av mandag.