En kvinne ble skadd da bilen hun satt i ble påkjørt av en annen bil i Bergen tirsdag kveld. To menn er pågrepet av politiet.

– En bil kjørte på kvinnens bil og en parkert bil. Han som kjørte på de to bilene stakk fra stedet. Bilen er funnet, men ikke sjåføren, sa operasjonsleder Stein Rune Halleraker i Vest politidistrikt til NTB sent tirsdag kveld.

Onsdag formiddag bekrefter jourhavende i Vest politidistrikt Sigurd Granli at to menn er pågrepet i saken.

– De vil fremstilles for blodprøve og er tatt inn til avhør. Bakgrunnen for det er at de er mistenkt og siktet for brudd på veitrafikklovens paragraf 3, for å ha forårsaket ulykken, farefull kjøring og for henholdsvis kjøring og medvirkning til ulykken, sier Granli.

Ifølge Granli er de to mennene kjenninger av politiet.

Kvinnen som ble påkjørt var fører av bilen. Hun var ved bevissthet og ble ikke fastklemt i ulykken. Hun ble fraktet til legevakten og skadeomfanget er ukjent, men det er trolig ikke snakk om alvorlige skader.

Hendelsen skjedde ved Melkeplassen, og operasjonslederen sa tirsdag kveld det var vitner som meldte fra om ulykken klokken 22.24.

– Det har nok vært høy fart ut fra at det skjedde i et boligområde. De to bilene som ble påkjørt har fått store skader, opplyste Helleraker tirsdag.

Etter ulykken etterlyste politiet en sort Volvo XC90. Denne ble funnet ikke langt fra ulykkesstedet.