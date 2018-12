Toys R Us på Alna Senter på Alnabru. Foto: Berit Roald / NTB scanpix.

«Mindre sannsynlig» at Toys R Us Norge kan fortsette etter konkursmelding

Toys R Us Norge hevder at moderselskapets konkursmelding ikke rammer dem, men ifølge Top-Toy er det «mindre sannsynlig» at den norske driften kan fortsette.