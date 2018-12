Hevinga av KNM «Helge Ingstad» er utsett til januar av omsyn til tryggleiken for dei innleigde dykkarane, melder Forsvaret.

Tidspunktet for når fregatten kan bli heva har også tidlegare vorte utsett. Den førre tidsplanen sa at det tidlegast ville skje etter jul.

Torsdag opplyser Forsvaret på sine heimesider at omsynet til helse, miljø og tryggleik, «komplekse operasjoner og beregninger» og periodar med dårleg ver gjer at hevinga tidlegast kan skje i januar.

For trongt for kjettingane

Ifølgje pressemeldinga har dårleg ver gjort at skipet har sige lenger ned. Dette har ført til at fartøyet rører sjøbotnen der fire av løftekjettingane skulle førast under.

«Det er for trongt for dykkerne å få plassert det siste settet med løftekjettinger. Forsvarsmateriell ser derfor på andre muligheter for å løfte fartøyet i akkurat dette partiet», heiter det på Forsvarets nettsider.

Ulykka med fregatten skjedde 8. november, og på nyåret vil krigsskipet dermed ha vore under vatn i to månader. Det er førebels heilt uvisst om skipet vil la seg reparere, og kva dette eventuelt vil koste.

Anskaffingskostnaden, justert til 2018-kroner, var 4,3 milliardar kroner, ifølgje Forsvarsstaben. Av dette gjekk 700 mill. kroner til våpen og anna utrusting. Dette utstyret kom på plass for ti år sidan, og Forsvarsstaben har overfor Forsvarsdepartementet presisert at dette i dag vil «ha en vesentlig høyere anskaffelseskost».

Fakta: Fregatt-havariet 8. november klokken 04.01 kolliderte fregatten KNM «Helge Ingstad og tankskipet Sola TS i Hjeltefjorden nordøst for Bergen.

137 personer var om bord i KNM «Helge Ingstad». Åtte personer ble lettere skadd.

Fregatten var på vei sørover fra NATOs gigantøvelse Trident Juncuture utenfor Trøndelag da kollisjonen skjedde. «Sola TS» var fullastet med 625.000 fat råolje fra Stureterminalen, og skulle til England for å losse.

Syv personer var til bro på fregatten da ulykken fant sted: Seks norske militære og en amerikansk marineoffiser som var på utvekslingsopphold om bord.

Fregatten har ligget havarert i fjæresteinene i Øygarden siden ulykken skjedde.

I tillegg til politiets etterforskning blir saken gransket internt i Sjøforsvaret og av Statens havarikommisjon for transport. Sistnevnte har kommet med en foreløpig rapport om ulykken.

Kranlekterane er fjerna

Arbeidet ved havaristaden i Øygarden skal fredag trappast ned. Ingen av dei to kranlekterane som har vore involvert har vore der dei siste dagane. «Rambiz» ligg ved Hanøytangen, medan «Gulliver» har vore i Tyskland på eit anna oppdrag. Denne er nå på veg nordover igjen.

Arbeidet skal tas opp igjen i romjula, ifølgje Forsvaret.

Lar seg ikkje intervjue

Prosjektleiar Arild Øydegard i Forsvarsmateriell seier på Forsvarets nettsider at det eit «risikoreduserende tiltak» når dei nå trappar ned aktiviteten i julehelga. Han viser til at dykkarane har arbeidd natt og dag på havaristaden for å klargjere fartøyet for heving.

Ingen i Forsvarsmateriell ønskte fredag å la seg intervjue om den siste utsetjinga.

På Forsvarets nettsider viser dei til at det er mange aktørar involvert, at ting skjer parallelt, og at det er mykje å ta omsyn til når det gjeld tryggleiken. Dei viser til at meir enn 20 personar og fire kraner gjerne er med på arbeidet med å plassere ein kjetting, og at desse veg mellom 12 og 15 tonn kvar.

«Det dreier seg om alt fra sikkerheten til dykkerne til forholdsregler ved å håndtere store kraner og enorme kjettinger. Fram til nå har et av de største faremomentene vært klemfare for dykkerne», uttaler Øydegard på Forsvaret.no.

Fryktar dårleg ver

Prosjektleiaren peikar på fleire faktorar som påverkar når milliardfartøyet kan hentast opp: Verforholda, tømminga av drivstoff, organisering av dykkinga og spørsmålet om kva skroget vil tole ved det punktet der fartøyet ligg mot sjøbotnen.

Og dersom vêret gjer at fregatten flyttar på seg, risikerer prosjektleiinga at planlegginga må starte på nytt, ifølgje prosjektleiar Øydegard.

Kontrakten med å heve og slepe skipet til Haakonsvern er sett ut til Trondheim-selskapet Boa Management. Kranbåtane «Gulliver» og «Rambiz» frå det nederlandske reiarlaget Scaldis skal gjere sjølve løftejobben.

Både sjømålsmissil og torpedoar er henta opp frå fregatten. Også elektronisk utstyr med data om seglasen ulykkesnatta er henta ut av havaristen.