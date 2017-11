Norske banker går sammen om felles betalingsløsninger ved å slå sammen Vipps, BankAxept og BankID Norge.

Bankene har inngått en intensjonsavtale om å videreutvikle «verdens mest kundevennlige og effektive betalings- og identifiseringsløsninger».

Satsingen ble lansert på en pressekonferanse fredag formiddag.

– Gjennom å slå sammen Vipps, BankAxept og BankID Norge er målet å skape enda bedre kundeopplevelser og stå sterkere i konkurransen mot de globale teknologigigantene, heter det i en pressemelding fra BankAxept, BankID og Vipps.

Det skal opprettes et nytt selskap som etter planen skal være i drift fra 1. august neste år, under forutsetning av godkjenning fra myndighetene.

Samarbeid

– Norge er unikt gjennom at vi i flere tiår har hatt et samarbeid mellom bankene i Norge på betalingsløsninger. Det har gitt oss noen av verdens beste og mest effektive tjenester og infrastrukturer, ifølge analyser gjort av Norges Bank. Dette samarbeidet tar vi nå et steg videre og etablerer Nordens ledende og mest fremtidsrettede aktør innen betaling og identifisering, sier Finn Haugan, styreleder for BankAxept og for Sparebank 1.

Det nye selskapet får 108 ansatte og skal holde til i Oslo.

Utenlandsk konkurranse

Også Vipps-sjef Rune Garborg påpeker at dette samarbeidet vil gjøre de norske løsningene bedre rustet til å konkurrere mot store utenlandske aktører.

– Betalingsmarkedet er i radikal omveltning med endringer i brukeratferd, teknologiske nyvinninger og nye rammevilkår. Globale aktører er allerede tungt til stede i det norske betalingsmarkedet, og de store teknologigigantene sitter med fingeren på knappen for å sikre seg en del av nordmenns betalinger, sier han.

Betalingsappen Vipps har i dag omtrent 2,7 millioner brukere. Selskapet eies av 106 norske banker.

BankAxept er det nasjonale betalingssystemet i Norge. Åtte av ti kortbetalinger i butikk utføres med et BankAxept-kort. I fjor ble det gjennomført mer enn 1,6 milliarder transaksjoner.

Innloggingssystemet BankID Norge brukes av alle landets banker, flere offentlige digitale tjenester og stadig flere virksomheter i andre bransjer