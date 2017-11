Lederen i Norsk filmforbund sier seksuell trakassering er like aktuelt i Norge som andre steder. På Twitter tok radioprofil Aleksander Schau et oppgjør lørdag.

– Vår bransje skiller seg ikke fra andre land, og det er klart at personer i maktposisjoner hos oss misbruker stillingen på en seksualiserende måte, sier filmforbundets leder Sverre Pedersen til NRK.

I løpet av sin tid som leder i film- og TV-bransjen har han mottatt flere henvendelser vedrørende seksuell trakassering og overgrep. Han sier kvinner har fortalt at om de vil opp og fram i bransjen, måtte de kunne gå til sengs.

Tørr ikke anmelde

– Politianmeldelser forekommer nærmest aldri i bransjen vår. Folk er livredde for at karrieren deres vil slutte. Jeg har for eksempel vært borti saker hvor den krenkede har fått beskjed om at dersom de varsler, så vil overgriperen sikre at de aldri vil få jobb i bransjen igjen, sier han. Leder Knut Alfsen i Norsk Skuespillerforbund sier det samme.

– Flere skuespillere er nok redd for å få rykte på seg for å være vanskelige.

Pedersen sier Norsk filmforbund har opprettet en arbeidsgruppe som skal arbeide med etiske retningslinjer for seksuell trakassering og overgrep.

– Vi må sette søkelyset på at dette er uakseptabelt. Faren med en kampanje som #metoo, er at den skal gå opp som en hjort og ned som en lort. Vi må holde fokuset på at dette er en ukultur vi vil bli kvitt, sier han.

Oppgjør

Lørdag kveld kom radio- og TV-profilen Aleksander Schau med flere konkrete eksempler på overgrep og misbruk i norsk mediebransje og kulturliv, ifølge VG. Han sa han ikke kan nevne navn:

– Men jeg kan fortelle om hva som foregår, hvordan det feies under teppet og hvordan de som sier ifra latterliggjøres, ufarliggjøres og undermineres, skrev han på Twitter.

– Vi vet hvem dere er. Vi har snakket sammen. Vi vet hvem som har utført handlingene og vi vet fryktelig godt hvilke ledere og mellomledere som har skjøvet dette under teppet i alle disse årene. Nå er deres tid forhåpentligvis over. Vinteren er her, fortsatte Schau.

Ny handlingsplan

Tidligere sammen dag etterlyste KrF en handlingsplan for å bekjempe vold og overgrep mot kvinner. Partiets landsstyre viste i en uttalelse til den mye omtalte #metoo-debatten som har rettet oppmerksomhet mot hvor utbredt seksuell trakassering er.

– Seksuell trakassering viser et kvinnesyn som for lengst burde være historie. Vi må sikre at alle kvinner og jenter kan bevege seg fritt og trygt både inne og ute, privat og i arbeidslivet uten å bli utsatt for uønskede seksuelle handlinger og trakassering, uttalte landsstyret.