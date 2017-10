Bøssebærere merker den teknologiske utviklingen, nå sender flere penger elektronisk. Uansett strømmer pengene inn – og regjeringen gir 40 millioner kroner.

Det kunngjorde statsminister Erna Solberg (H) på NRKs direktesending like før klokken 23.

I DNBs lokaler i Solheimsviken i Bergen var det hektisk aktivitet søndag kveld. 40 bankansatte jobbet på spreng med å telle penger – og ved 22-tiden var det kommet opp i over 9 millioner kroner.

– Vi har hatt rundt 3.000 bøssebærere i Bergen i sving. Det har vært full dekning. Alt har gått smertefritt, sier en fornøyd fylkesaksjonsleder Marthe Jansen til Bergensavisen.

Klokken 16 startet rundt 100.000 frivillige over hele Norge med å gå fra dør til dør med bøssene sine. Hos Norwegian var rundt 100 kabinansatte utstyrt med bøsser, i tillegg til noen frivillige som gjerne ville ta en flytur for Unicef.

– Bøssebærerne er gullet i TV-aksjonen og gjør dugnaden så unik. TV-aksjonen har ett stort mål, og det er å nå ut til alle nordmenn med en bøsse, sier innsamlingsleder i Unicef, Christina Johnsen, til NRK.

Elektronisk giverglede

I tillegg til bøssene har de med seg en lapp hvor det står et nummer giverne kan vippse til. I Bodø har de frivillige lagt merke til at færre velger å betale kontant, men de ser ingen grunn til å slutte med bøssebæring av den grunn.

– Det ligger jo en del tradisjon i å gå med bøsse, og vi ser at mange har 200-lappen liggende klar når vi kommer på døren. Jeg tror ikke det blir mindre viktig å være bøssebærer selv om folk betaler digitalt, sier Øystein Mathisen, en av de frivillige, til Avisa Nordland.

Like før klokken 23 var snaut 180 millioner kroner samlet inn. Som så ofte før var Utsira på topp av giverlisten, med 288,78 kroner per innbygger, mot litt over 20 i landsgjennomsnitt. Men sistnevnte vil nok bli det dobbelte.

Penger til utdanning

Årets aksjon går til UNICEFs arbeid for å gi utdanning til barn rammet av krig og konflikt. Pengene som kommer inn, skal sørge for skoleutstyr, videreutdanning av lærere, oppbygging av skoler og læringssentre i Colombia, Mali, Syria, Pakistan og Sør-Sudan.

Bidragene kommer fra både skoler, organisasjoner og næringsliv. Det største bidraget så langt er det Statoil som har kommet med, med 800.000 kroner.

I tillegg til de 40 millionene fra regjeringen donerte statsminister Erna Solberg (H) også en fotball hun fikk fredsprisvinneren Malala Yousafzai fra Pakistan til å signere da hun traff den pakistanske jenten i New York nylig. På fotballen er alle FNs bærekraftsmål skrevet inn.

– Denne TV-aksjonen dreier seg om utdanning, den dreier seg om at barn i krig og konflikt skal få det, og Pakistan er ett av landene. Er det ett eksempel på krig og konflikt og en som har opplevd hvor vanskelig det er å få utdanning og hvordan man presses ut av utdanningssystemet hvis man er jente, så er det Malala, som tross alt ble forsøkt drept, sier Solberg.

Flommet over

Flere steder i Tvedestrand og Arendal ble imidlertid søndagens innsamling avlyst på grunn av uvær og regn.

– Vi synes ikke det er forsvarlig å sende ut folk. Dette er unntakstilstand, sier banksjef Bente Christensen i Sparebanken Sør til Tvedestrandsposten, som anbefalte folk å gi på elektronisk vis.

I fjor ble det samlet inn 220 millioner kroner til Røde Kors. Året før fikk Regnskogfondet potten på 189 millioner kroner, en nedgang fra toppåret 2014, da 251 millioner kroner ble samlet inn til Kirkens Nødhjelp.