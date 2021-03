Hans-Christian Gabrielsen gravlegges fra Røyken kirke

Tirsdag formiddag gravlegges LO-leder Hans-Christian Gabrielsen, som døde brått og uventet 9. mars, fra Røyken kirke.

NTB

Smittevernhensyn gjør at svært få personer er til stede under seremonien, som startet klokka 11. I tillegg til familien er enkelte spesielt inviterte i kirken, deriblant konstituert LO-leder Peggy Hessen Følsvik, statsminister Erna Solberg (H), Ap-leder Jonas Gahr Støre og forbundslederen i Fellesforbundet, Jørn Eggum.

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen begraves fra Røyken kirke tirsdag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Det er en utrolig trist dag å stå her på. For en så ung mann har falt fra, midt i toppen av kanskje livet sitt. Det er verst for familien, men det er vondt for resten av samfunnet også, sa statsminister Erna Solberg på vei inn i kirken.

Fiolinist Arve Tellefsen og solist Tone Elisabeth Braaten bidrar med kunstneriske innslag under seremonien.

53 år gamle Gabrielsen døde brått og uventet av hjertesvikt hjemme på Slemmestad tirsdag 9. mars.