Bispemøtet: Prester kan ikke nekte å jobbe med kvinnelige prestekollegaer

Biskopene har slått fast at en prest ikke kan avstå fra å samarbeide med andre prestekollegaer, melder NRK.

Preses Olav Fykse Tveit og bispemøtet mener at prester ikke kan nekte å jobbe med kvinnelige kollegaer. Her fra da Fykse Tveit ble ordinert i Nidarosdomen. Foto: Gorm Kallestad / NTB

NTB

Preses Olav Fykse Tveit understreket på en pressekonferanse fredag formiddag at det ikke er meningstvang, men at ulike meninger ikke kan vanskeliggjøre tjeneste for andre.

Dersom det er prester som ikke ønsker å samarbeide med kvinnelige kollegaer, må de selv ta initiativet til en samtale med biskopen.

– Det er opp til den enkelte biskop hvilke tiltak som skal treffes i slike saker. Disse tiltakene skal forhindre at kvinnelige kollegaer bli skadelidende, sa Tveit, ifølge NRK.

Uttalelsen kommer etter at tidligere sogneprest i Lærdal, Helene Langeland, har fortalt at hun ble boikottet av mannlige prestekollegaer.

De tolv biskopene samles til Bispemøte tre ganger i året. Bispemøtet behandler og uttaler seg i læresaker i Den norske kirke. Møtet ledes av preses.