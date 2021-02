Profilert forsvarsadvokat frifunnet for grov korrupsjon

Forsvarsadvokaten som har vært tiltalt for grov korrupsjon i forbindelse med en narkotikasak, er i Oslo tingrett frifunnet.

NTB

Publisert Publisert Nå nettopp

Den 55 år gamle mannen har vært forsvarer i en rekke saker som har fått stor oppmerksomhet.

Han har vært tiltalt for å ha mottatt 5.000 euro av en narkotikatiltalt klient for å sørge for at klienten ble frifunnet.

Advokaten har nektet straffskyld hele veien og hevdet i retten at pengene var ordinære klientmidler.