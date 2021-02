Norge kan få fire millioner doser av ny vaksine. Derfor kan den bli viktig.

Den nye vaksinen fra Johnson & Johnson er ikke like effektiv som to av sine konkurrenter. Likevel kan den bli en viktig brikke i kampen mot pandemien.

Sør-Afrika blir denne uken det første landet som tar i bruk Johnson & Johnson-vaksinen. Produsenten har nå søkt om godkjenning fra Det europeiske legemiddelbyrået (EMA). Foto: Jerome Delay / AP

Koronavaksinen fra Johnson & Johnson, som kalles Janssen, kan bli godkjent av EU i midten av mars. Det ble klart etter at selskapet sendte inn søknad til det europeiske legemiddelbyrået (EMA) tirsdag.

Norge kan i så fall få tilgang på fire millioner doser av denne vaksinen gjennom EU. Det vil komme i tillegg til de tre vaksinene vi allerede har tatt i bruk, skriver Aftenposten.

Forrige uke kom også en gladnyhet: Norge mottar minst 2,24 millioner ekstra doser av Pfizer-vaksinen. Til sammen vil dette kunne ha stor effekt på tidsplanen for vaksineringen i Norge. Det sier Geir Bukholm, områdedirektør i Folkehelseinstituttet (FHI), til Aftenposten.

Han forklarer at FHI har ulike prognoser eller scenarioer for når alle voksne har fått tilbud om vaksine. Den mest optimistiske er avhengig av at Janssen-vaksinen blir godkjent, og at leveransen av denne går som planlagt.

– Det vil øke sannsynligheten for at alle over 18 år har fått tilbud om vaksine før sommeren.

Så hvordan fungerer Johnson-vaksinen? I denne saken har vi samlet alt du trenger å vite om nykommeren i vaksinemarkedet.

Fakta De tre godkjente vaksinene Slik er effekten til de tre vaksinene som er godkjent hittil: Vaksinen fra Pfizer og Biontech har 95 prosent effekt. Full effekt inntrer en uke etter at andre dose er satt, ifølge FHI

Vaksinen fra Moderna har 94 prosent effekt to uker etter andre dose er satt, ifølge FHI

Vaksinen fra Astrazeneca har rundt 60 prosent effekt mot mild sykdom og svært god effekt mot alvorlig sykdom, ifølge FHI . Vaksinen er foreløpig ikke anbefalt for de over 65 år, i mangel på gode data. Les mer

1 Så effektiv er vaksinen Ifølge Johnson & Johnsons kliniske studie er vaksinen deres 66 prosent effektiv. Det betyr at den beskytter mot viruset i to tredjedeler av tilfellene. Det er langt unna de to mest effektive vaksinene fra Pfizer/Biontech og Moderna, som er henholdsvis 95 og 94 prosent effektive. Men bedre enn vaksinen fra Astrazeneca, som beskytter rundt 60 prosent. Likevel vil Janssen-vaksinen utgjøre en stor forskjell om den blir godkjent, skriver Ashish Jha i The Washington Post. Han er professor og dekan på Brown University School of Public Health. «Den er ikke en dårlig vaksine. Den er et trygt, effektivt og kraftfullt verktøy i vår kamp for å få slutt på denne pandemien», skriver han. Studiet viste dessuten at vaksinen var opptil 85 prosent effektiv mot alvorlig sykdom. Dermed vil den kunne lette på presset på sykehusene. Både EU og USA undersøker nå hvorvidt Johnson & Johnsons kliniske studie holder mål. Gjør den det, har EU avtale om å kjøpe 400 millioner doser. USA har avtale om 100 millioner. EU har også begynt å se på forskningsresultatene til to andre vaksiner, Novavax og Curevac. Disse har enda ikke sendt inn søknad om godkjenning.

2 Enkel å håndtere Selv om effekten er lavere enn hos konkurrentene, har nykommeren en stor fordel. Janssen-vaksinen settes i bare én dose. De fleste andre vaksiner settes i to doser. Dermed blir kostnaden lavere. Det tar mindre tid og ressurser å sette dosene. I tillegg trenger ikke Janssen-vaksinen å fraktes i avanserte frysere, slik de andre gjør. Det holder med vanlig kjøleskap. Storbritannia har bestilt 30 millioner doser av denne vaksinen. Den britiske helseministeren, Matt Hancock, hadde følgende å si om den til BBC: «Hvis denne vaksinen blir godkjent, kan det styrke vaksinasjonsprogrammet vårt veldig. Særlig siden det er en enkeltdose vaksine.»

3 Ingen problemer med bivirkninger Janssen-vaksinen bruker et ufarliggjort forkjølelsesvirus til å bære med seg en del av koronavirusets genmateriale inn i kroppen. På denne måten trener man opp immunsystemet til å bekjempe viruset. Dette er en velprøvd metode som likner på den Astrazeneca bruker. Resultatene fra studien viser nå at vaksinen er trygg, melder selskapet. Ingen av testpersonene i studiet fikk allergiske reaksjoner. 9 prosent av testpersonene fikk tendenser til feber, noe som er regnet som en vanlig og mild bivirkning for vaksiner. Når det europeiske legemiddelbyrået går gjennom studiet, vil de se etter om resultatene er troverdige.

4 Usikker effekt på mutant I studien til Johnson & Johnson brukte man testpersoner fra USA, Latin-Amerika og Sør-Afrika. I den sørafrikanske delen av studien var vaksinen 57 prosent effektiv. Til sammenlikning var den henholdsvis 72 og 66 prosent effektiv i USA og Latin-Amerika. Dette tyder på at vaksinen ikke like god mot den sørafrikanske mutantvarianten av viruset. Denne varianten dominerer fullstendig i landet. Oppsiden er at vaksinen er 85 prosent effektiv mot alvorlig sykdom også i Sør-Afrika. I forbindelse med de kliniske studiene har landet satt til side 500.000 Janssen-vaksiner. De skal brukes til å vaksinere helsearbeidere fra og med denne uken, melder Quartz. – Det var en viktig beslutning fordi det er den eneste vaksinen vi vet vil hjelpe mot sykehusinnleggelse og død, sier Glenda Gray til nettstedet. Gray leder det sørafrikanske rådet for medisinsk forskning.

Bukholm: Kan føre til raskere lettelser

Geir Bukholm i FHI understreker at man ikke vet hvilken effekt EMA vil legge til grunn hvis de godkjenner vaksinen. Men så langt ser den ut til å ha like god effekt som andre vaksiner av denne typen.

– Estimatene er knyttet til vaksinenes evne til å forebygge mild eller moderat sykdom. Vi antar at også denne vaksinen er effektiv i å forebygge alvorlig sykdom, sier han.

Dersom Janssen-vaksinen godkjennes, vil den inngå i det norske vaksineprogrammet.

– Den vil bidra til at vi enda raskere når målene om å kunne lette på smitteverntiltakene, sier Bukholm.