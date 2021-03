PST åpner etterforskning av dataangrepet mot Stortinget

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) vil etterforske dataangrepet på Stortinget som gikk gjennom eposttjeneren Microsoft Exchange.

NTB

Publisert Publisert Nå nettopp

Det bekrefter seniorrådgiver Martin Bernsen i PST overfor VG.

– Stortinget leverte en anmeldelse onsdag om at de er utsatt for et datainnbrudd der uvedkommende har skaffet seg tilgang til deres datasystemer, og vi iverksetter etterforskning, sier Bernsen.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) bistår også Stortinget. Ifølge NSM er det kjent at et titall norske virksomheter er rammet av det verdensomspennende angrepet på Microsoft Exchange, men det kan være langt flere.