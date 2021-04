Finn E. Våga Da datteren ble drept, døde troen på Gud Sara drømte om å kjøre hest og vogn til kirken for å gifte seg. I stedet ble 13-åringen fraktet med hest til sin egen begravelse.

– Kos dere!

Det var de siste ordene han sa da han forlot de to hestejentene ved stallen. Han visste ikke da at dette skulle bli siste gang han så datteren våken. For dem som er enker, enkemenn, foreldreløse og barnløse finnes egne ord. Men ingen ord finnes for foreldre som mister et barn.

Kvelden før hadde familien vært hjemme ved Bjørkelangen og spist kyllingwraps og sett «Nytt på nytt» på NRK. Sara satt med beina oppunder seg i den brune sofaen med nettbrettet i fanget. En sofa som seinere måtte byttes fordi den minnet for mye om Sara.

Lørdag formiddag hører han latter, sang og skravling fra datteren og venninnen Tiril på det nyoppussede rommet til Sara, og Jostein synes det er bra at de to venninnene har funnet hverandre på den måten.

Litt seinere på dagen har han lovet å kjøre datteren Sara og venninnen Tiril bort til ponnien i stallen. Etter ponnituren skulle han kjøre jentene til Bjørkelangen for innkjøp av ingrediensene til lørdagskveldens pizza.

– Nå er vi klare til å dra, pappa.