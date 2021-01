Dette vet vi om mutant-utbruddet

Lørdag innførte regjeringen de strengeste tiltakene siden pandemien startet i Oslo-området. Dette vet vi om utbruddet og det muterte viruset.

Det går mot lysere tider i Oslo og andre steder. Men fredagen kom de negative koronanyhetene på rekke og rad. Foto: Stein Bjørge

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Fredag ble det identifisert et utbrudd av et mutert koronavirus med utgangspunkt i et sykehjem i kommunen Nordre Follo. Kommunen har ikke klart å spore smittekilden og valgte på kort varsel å stenge helt ned.

Fredag kveld var helsemyndigheter og mange kommuner i Oslo-området samlet til et felles møte. Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har gitt regjeringen råd.

Lørdag innførte helseminister Bent Høie de strengeste tiltakene siden pandemien startet i Oslo-regionen. Butikker og vinmonopol stenges, skoler og barnehager går til rødt nivå, og alle fritidsaktiviteter stoppes.

Tiltakene gjelder Nordre Follo , hvor utbruddet startet.

Det gjelder de andre kommunene i Follo-regionen i Akershus: Vestby, Ås, Frogn, Nesodden, Enebakk.

Det gjelder nærliggende kommuner i Østfold: Moss, Våler, Indre Østfold.

Det gjelder Oslo.

Øvrige kommuner i nærhet til Oslo omfattes foreløpig ikke, men skal også vurdere å innføre tiltak.

Dette vet vi om utbruddet

Det er påvist minst 55 tilfeller av den britiske korona-mutasjonen i Norge, ifølge oversikten til Folkehelseinstituttet. 19 av disse er i Oslo, mens 13 er i Viken. 10 er i Vestland fylke, 9 i Rogaland, 3 i Agder og 1 i Innlandet.

Utbruddet i Nordre Follo er skjedd med utgangspunkt i sykehjemmet Langhus bo- og servicesenter. To beboere med påvist mutert virus, er døde. Utbruddet har spredt seg på sykehjemmet, til en barnehage og muligens flere steder.

Omfanget er foreløpig ikke kartlagt. Den opprinnelige kilden er heller ikke funnet. Det er derfor stilt spørsmål ved om spredningen av den britiske mutasjonen kan ha pågått i flere uker og være større enn tidligere trodd.

Helsedirektoratet sa fredag at utbruddet har potensial til å starte en tredje, kraftig smittebølge.

Viruset er mer smittsomt. Også mer dødelig?

Det muterte viruset er mer smittsomt enn tidligere varianter. Britiske forskere mener det også kan være et sted mellom 10 og 50 prosent mer dødelig, ifølge BBC.

Statsminister Boris Johnson i Storbritannia sa fredag at det muterte viruset også ser ut til å være forbundet med en større dødelighet.

– Vi er kjent med at man mistenker dette, men det er foreløpig ikke godt dokumentert om det skyldes økt smittsomhet, eller om det kan ha sammenheng med endrede sykdomsfremkallende egenskaper. Vi blir derfor nødt til å følge nøye med på dette fremover, uttaler ass. helsedirektør Espen Nakstad til NTB.

Fredag kom flere andre dårlige koronanyhetene på rekke og rad.

Norge vil få levert rundt 1 million færre doser av Astra Zeneca-vaksinen i første kvartal enn tidligere ventet. Dette er den tredje vaksinen, som er ventet å bli godkjent av EU i slutten av måneden.

Det ble også kjent at to andre virusmutasjoner enn den britiske, den sørafrikanske og den brasilianske, muligens kan gjøre at vaksinene virker klart dårligere.