Kvinne funnet omkommet etter brann i bygård i Ålesund – én fortsatt savnet

Én kvinne er funnet død i brannruinene etter en bygårdsbrann i Ålesund lørdag morgen, mens én fortsatt er savnet. Politiet frykter at begge omkom.

Det oppsto brann i en bygård på Aspøya i Ålesund natt til lørdag. Politiet antar at to personer mistet livet. Foto: Øystein Silde Frønsdal / Sunnmørsposten / NTB

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

– To personer er savnet fra boligen, og politiet frykter at disse er omkommet. Dette er basert på opplysninger som er innhentet fra pårørende og vitner. De savnede er to voksne kvinner som er i familie med hverandre, og de er savnet fra samme leilighet. Pårørende er varslet, skriver politiet i en pressemelding lørdag kveld.

Senere lørdag ble en kvinne funnet død i brannruinene, skriver Sunnmørsposten. Det er fortsatt en kvinne som er savnet og antatt omkommet i brannen.

Politiet fikk melding om brannen på Aspøy klokka 5.45, og nødetatene var raskt på stedet. Flere personer ble berget ut av huset, og i alt 33 personer ble evakuert fra det brennende huset og andre hus rundt. De fleste av dem har fått flytte tilbake.

Fem personer ble kjørt til sykehus, hvorav to ble innlagt med lettere eller moderate skader.