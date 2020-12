I november planla NVE en ny utredning av rasområdet. En måned senere gikk skredet.

Risikoen for kvikkleireskred på Ask var vurdert som «middels». Bare en måned før raset gikk, bestemte NVE seg for å se på området på nytt, viser e-poster.

I november bestemte NVE seg for å utrede dette området for skred på nytt. Foto: Hans O. Torgersen