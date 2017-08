Over 800 videregående elever møtte opp til skolevalgdebatt i Sandslihallen. De ville snakke om fraværsgrense.

– Jeg vil høre hva partiene har å si om fraværsgrensen fordi jeg stresser hele tiden over å få for mye fravær, og ikke få vurdering i fagene, forteller Anne-Grethe Karstad (17). Hun går i 3. klasse på Sandsli videregående.

Over 800 videregående elever møtte opp i Sandslihallen i dag for å høre ungdomspolitikerne tale sin sak før skolevalget neste uke.

Med seg hadde Karstad medelevene Kristian Kaland (17) og Simen Stene (18). De tror mange av elevene var interessert i å høre om fraværsgrensen under dagens debatt.

– De fleste er misfornøyd, den er alt for streng. Men jeg tror fraværsgrensen gjør at flere engasjerer seg for årets skoledebatt. Vi vil ha svar på hvorfor den er innført, sier Stene.

Roberto Tanaia

Kaland tror temaet engasjerer fordi alle i salen blir påvirket.

– Jeg tenker på den hver morgen, det er helt håpløst, forteller han.

Fraværsgrensen går ut på at hvis en elev er borte 10 prosent av timene i et fag, får eleven i utgangspunktet ikke halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget.

Roberto Tanaia

– Vi tabbet oss ut

Debattleder fra Bergens Tidende, Liv Skotheim, valgte også å starte skoledebatten med spørsmål om fraværsgrensen.

Ronja Breisnes fra AUF slo tidlig fast at fraværsgrensen må bort. Da fikk hun kritikk fra flere av de andre partiene for at Arbeiderpartiet har stemt for fraværsgrensen i Stortinget. En av dem var Rød ungdoms Eirik Wichstad som mente det var krokodilletårer fra Ap, og at de burde ha stanset fraværsgrensen da de hadde muligheten.

– Vi tabbet oss ut. Den fungerer ikke, ble svaret fra Breisnes.

Unge Høyres debattant, Emma Erlandsen, pekte på innføringen av flere helsesøstre som en medisin mot stresset rundt fraværsgrensen. En av elevene fra salen kontret senere med spørsmålet «Rekordmange helsesøstre er vel bare skadekontroll etter fraværsgrensen?».

Innvandring over miljø

Skoledebatten i Sandslihallen var felles for Stend og Sandsli videregående skole. Elevinspektør Berit Karin Ø. Nilssen fra Stend VGS tror ikke det er så stort politiske engasjement blant elevene, men mener at skoledebatt og skolevalg er viktig.

– Skolevalg og -debatt kan bevisstgjøre ungdommene om politikk og deres mulighet til å påvirke, påpeker hun.

Fakta: Skoledebatt og skolevalg Skolevalg blir avholdt ved videregående skoler i forbindelse med andre valg.

De skal vekke politisk interesse og engasjement blant ungdom og lære dem noe om den demokratiske prosessen.

I 2015 deltok 51 skoler og15418 elever fra Hordaland i skolevalget.

Arbeiderpartiet vant 32 prosent av skolevalgstemmene i Hordaland i 2015. Høyre fulgte bak med 16,9 prosent av stemmene.

Skolene kan arrangere valgdebatt og valgtorg i forkant av skolevalget. Kilde: Norsk senter for forskningsdata og Samfunnsveven

Elevene var opptatt av flere saker enn fraværsgrensen, og seks elever var oppe og stilte spørsmål til debattantene om alt fra hvorfor partiene var så opptatt av å kritisere hverandre, til hvorfor det ble avholdt krisemøte i KrF da Knut Arild Hareide gikk i pride-paraden.

Tre temaer var på planen for dagens debatt, men etter en lang runde med fraværsgrensen, ble det kun tid til ett tema til. Debattleder Skotheim lot salen velge mellom klima og innvandring ved å applaudere hvert tema. Innvandring ble den klare vinneren.

Det var også stor applaus fra salen da Eirik Wichstad fra Rød ungdom i sitt åpningsinnlegg fremhevet at Sylvi Listhaug måtte ut av regjering.

– Normalisere å gå på skolen

SVs ungdomsrepresentant, Kristin Storhaug, påpekte under debatten at med fraværsgrensen ble psykisk helse og søvnproblemer ubetydelig så lenge man møtte opp på skolen.

Emma Erlandsen fra Høyre sier etter debatten at man ikke skal stresse for å gå på skolen.

– Fraværsgrensen er ikke perfekt, men vi må normalisere det å komme på skolen.

Debatten ble avsluttet med at hver ungdomsdebattant fikk peke på en sak de mente var viktigst for unge mennesker.

Eirik Wichstad fra Rødt avsluttet runden med to ord: – Fjern fraværsgrensen, til stor applaus fra salen.