FLERTALL FOR VERN: Også flertallet av Høyre-velgerne vil nå verne havet utenfor Henningsvær og resten av Lofoten og Vesterålen for oljeutvinning. FOTO: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Høyre-velgernes snuoperasjon kan gi ny kamp om Lofoten og Vesterålen

For første gang er det et flertall av Høyre-velgerne som sier nei til utvinning av olje utenfor Lofoten og Vesterålen. – Kampen er ikke over, sier vernetilhenger Jana Midelfart Hoff (H).