Forfatter og journalist Bjørn Olav Jahr skriver i sin nye bok om Baneheia-drapene at Viggo Kristiansen er uskyldig dømt for drap og voldtekter.

«Jan Helge Andersen voldtok og drepte Lena Sløgedal Paulsen og Stine Sofie Sørstrønen i Baneheia fredag 19. mai 2000. Viggo Kristiansen gjorde det ikke», skriver forfatteren i etterordet til boken «Drapene i Baneheia» som lanseres torsdag, skriver VG.

I boken skriver forfatteren, som tidligere har skrevet bok om Birgitte Tengs-saken, at forklaringene til Kristiansens meddømte Jan Helge Andersen er «fulle av usannheter og usannsynligheter».

DNA-analyser

Forfatteren peker blant annet på usikkerheten om DNA-beviset som ble lagt frem i rettssaken. DNA-prøvene slo kun fast funn av Andersens DNA samt fra en annen person, som ikke med sikkerhet kunne identifiseres som Kristiansen.

I ettertid har Kristiansens forsvarer fått gjort nye DNA-analyser som forsvareren har hevdet har utelukket Kristiansen som gjerningsmann.

Forfatteren legger vekt på dette i boken, og skriver at «DNA-resultatene viser ikke sikkert at det var to menn på åstedet.»

Åtte år gamle Stine Sofie Sørstrønen og ti år gamle Lena Sløgedal Paulsen ble funnet drept i Baneheia i Kristiansand i mai 2000. To menn ble dømt for drapene.

Fikk forvaring

Jan Helge Andersen, som tilsto da han ble pågrepet, ble dømt til 19 års fengsel. Viggo Kristiansen ble i 2002 dømt til 21 års forvaring.

Kristiansen nekter for å ha noe med drapene å gjøre og har gjentatte ganger bedt om at saken blir gjenopptatt uten å få medhold. I juli i år ba han for sjette gang om at saken blir gjenopptatt.

Forfatteren ønsker foreløpig ikke å uttale seg om boken. Det gjør heller ikke Ada Sofie Austegard, moren til drepte Stine Sofie Sørstrønen og leder av Stine Sofies Stiftelse.