Fra havregryn til fyrstikker: Dette bør du ha hjemme

(Stavanger Aftenblad) Klimaendringer og krig i Europa er bakteppet når Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap nå oppfordrer alle husstander om å rigge seg med et beredskapslager. Her er listen over det du bør ha tilgjengelig.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden