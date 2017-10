Mener likevel det fortsatt er ekstrem fare for ras.

Kaldere vær har ført til avtagende bevegelse i steinformasjonen Veslemannen. Vanntilførselen er stanset, og NVE sier de ikke klarer å utløse et skred.

I en oppdatering ved 21-tiden lørdag kveld skriver NVE imidlertid at de opprettholder farenivå rødt ved steinformasjonen, som er en del av det ustabile fjellet Mannen i Møre og Romsdal.

Det betyr at det fortsatt er ekstrem fare for ras, selv om hastigheten i det ustabile fjellet avtok noe som følge av kaldere vær i løpet av lørdagen.

Klarte ikke å utløse skred

Etter at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) pøste på store mengder vann over fjellpartiet fredag, økte hastigheten i det ustabile fjellet. Hastigheten nådde et maksimum fredag kveld, men avtok utover lørdagen.

– I en kort periode i går hadde vi hastigheter der oppe som tilsvarer 20 centimeter i døgnet, men så roet det seg ned igjen, sa sjefgeolog Lars Harald Blikra i NVE på en pressekonferanse lørdag morgen.

Klokken 12 ble vanntilførselen stanset.

–Vi ser en klar effekt av vanningen, men vi vurderer at tank- og pumpekapasiteten er for liten til å løsne skred fra Veslemannen. Det lykkes ikke, skriver NVE i en pressemelding.

I øvre del av området er hastigheten lørdag kveld 72 millimeter per døgn, og i nedre del er hastigheten rundt 7 millimeter per døgn.

Terje Pedersen / NTB scanpix

Avventer farenivå

Utover helgen kommer nedbøren som snø, og værprognosen varsler minusgrader de neste dagene i området rundt Mannen.

Rauma kommune evakuerte torsdag de elleve beboerne i de fire husstandene som holder til i fareområdet ved Mannen. Etter et møte med geologene lørdag ettermiddag opplyser ordfører Lars Olav Hustad (H) at de forblir evakuert for sikkerhets skyld inntil videre.

– Nå avventer vi farenivået. Det er fortsatt rødt, men bevegelsene er i ferd med å avta eller minke lite grann. Hvis det skulle bli slik at farenivået blir tatt ned, vil de evakuerte sannsynligvis kunne flytte hjem igjen søndag, sier ordføreren til NTB.

Får flytte tilbake

Det har vært flere steinsprang i Veslemannen, blant annet et som var ganske stort klokka 21.45 fredag kveld.

Ifølge Rauma-ordføreren har NVE antydet at farenivået sannsynligvis forblir rødt i løpet av kvelden og natta.

– Men på lengre sikt er det meldt kaldere vær og oppholdsvær ikke minst, så det er grunn til å tro at de evakuerte får flytte tilbake, og at livet vender tilbake til normalen. Utover mot vinteren fryser det på og blir mer stabilt i Mannen, sier Hustad.

Fjellpartiet Veslemannen er en liten del av det ustabile fjellet Mannen. Fjellet er svært rasfarlig og har blitt kontinuerlig overvåket siden 2009. Beboerne i nærheten har måttet evakuere som følge av rødt farenivå minst en gang i året hvert år siden 2014.