Regnskapene til Forsvaret og Forsvarsmateriell har mangler som gjør at Riksrevisjonen ikke kan ettergå dem. Det gjelder blant annet kostnadene til nye kampfly.

– Det er sterkt kritikkverdig at Forsvaret og Forsvarsmateriell ikke vil være i stand til å avlegge selvstendige, reviderbare regnskaper, uten behov for unntak, før 2018, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Forsvaret og Forsvarsmateriell, som ble skilt ut som egen virksomhet fra 1. januar i fjor, har fått unntak fra reglene for statlig regnskapsføring i en overgangsperiode. Riksrevisjonen opplyser at bruken av midlene i de to etatene er korrekt rapportert i statsregnskapet, men at de ikke kan uttale seg om regnskapene fordi det er usikkerhet og mangler ved dem.

Forsvarsmateriell har blant annet ansvar for anskaffelsen av de nye F-35-kampflyene.

– På grunn av manglende internkontroll har det ikke vært mulig å bekrefte anskaffelseskostnaden for F-35 i Forsvarsmateriells virksomhetsregnskap, skriver Riksrevisjonen.

Det er dessuten avdekket feil ved verdsettelsen av flyene i årsregnskapene til Forsvaret og Forsvarsmateriell, heter det.

Forsvaret får også kritikk for ikke å ha fakturert Justis- og beredskapsdepartementet for momskostnadene i forbindelse med redningshelikoptertjenesten. Forsvaret opplyser at dette utgjør 170 millioner kroner.

Forsvarsdepartementet sier i sitt svar til Riksrevisjonen at det var nødvendig med noen unntak fra økonomiregelverket i en overgangsperiode, men at Forsvaret har fått i oppdrag å legge til rette for at etatene skal være i stand til å avlegge selvstendige reviderbare regnskaper, uten unntak, fra og med neste år.