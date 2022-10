Dette ble vedtatt på Venstres landsmøte

Cannabis-salg i kommuner og skjenking i klesbutikker – men også turistskatt og økt satsing på psykisk helse. Dette er noen av sakene som Venstre har vedtatt.

Venstres leder Guri Melby under hennes tale på landsmøtet på Gardermoen. Foto: Javad Parsa / NTB

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

– Vi skylder de som kommer etter oss, at vi bruker det demokratiet til å skape en bedre fremtid for alle, sa partileder Guri Melby da hun åpnet Venstres landsmøte fredag.

Nå har partiet vedtatt masse ny politikk på områder som dyrevelferd, energiomstilling, bistand, psykisk helse, naturvern, miljø og utdanning.

Her noe av politikken som Venstre vil gjennomføre:

* GI kommunene lov til å innføre turistskatt

* Utvide skjenketidene og åpne for differensierte og lokalt bestemte skjenketider på puber og barer.

* Gjennomføre prøveprosjekt med regulert salg av cannabis i kommuner som ønsker det.

* Åpne for at det kan gis salgs- og skjenkebevilling av alkohol til flere former for næringsvirksomhet, som bokhandler og klesbutikker.

* Åpne for at miljøvennlige bygg kan få lavere eiendomsskatt

* Øke basistilskuddet til fastlegene

* Innføre klimabudsjett og klimaregnskap i alle kommuner innen 2025, og underlegge disse revisjon

* Innføre en ordning med klimabelønning

* Etablere karbonfangst- og lagring på alle større punktutslipp, blant annet på avfalls- og forbrenningsanlegg, der det er mulig.

* At alle nye offentlige kjøretøy skal være nullutslippskjøretøy

* Gjøre det enklere å legge solceller på tak i private hjem gjennom forenklinger av lokale regelverk.

* Stille kommunale bygg til disposisjon for klesbyttedager og liknende arrangementer som oppmuntrer til gjenbruk.

* Gjøre læreryrket mer attraktivt med gode lønnsbetingelser og mindre byråkrati og papirarbeid.

* Åpne for at flinke elever kan hoppe over klassetrinn

* Legge til rette for bruk av «amnesty boxes», der man kan kvitte seg med illegale rusmidler, for å redusere omfanget av rusbruk i utelivet.

* Omgjøre mer gateareal og parkeringsplasser til fortaushager og mikroparker

* Innføre strengere krav for å begrense de negative effektene på natur av hytteutbygginger.

* Gjøre det enklere å starte og drive studentpub

* Øke bevilgningene til Enova, bygge hybridkabler og innføre et mål om minst 8 TWh installert solenergi i 2030.

* Etablere flere brukerstyrte sengeplasser innen psykisk helsevern

* Redusere bruk av unødvendig tvang innen psykisk helsevern.

* Innføre importforbud på pels

* Flytte hovedansvaret for dyrevelferd ut av landbruksdepartementet og over til et næringsnøytralt departement

* Feste studiestøtten til 1,5 av Grunnbeløpet i folketrygden (G)

* Øke stipendandelen av studiestøtten fra 40 prosent til 50 prosent

* Innlemme jordbruket i den samlede norske klimapolitikken'

* Doble produksjonen av frukt og grønt innen 2030

* Innføre et netto nullmål for tap av dyrket jord

* Gjøre det lettere for pasienter å få skrevet ut cannabis som medisin

* Etablere et marked for og produksjon av cannabis i Norge.

Det mest omfattende dokumentet som ble behandlet på landsmøtet heter «Grønne og levende lokalsamfunn» og skal brukes som arbeidsdokument i lokalvalget neste år.

I tillegg vedtok landsmøtet syv uttalelser på ulike politikkområder.