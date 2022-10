Riksrevisjonen: – Svært alvorlige mangler i Forsvarets systemer

Riksrevisjonen har funnet svakheter i Forsvarets kommunikasjonssystemer som kan få store konsekvenser for rikets sikkerhet.

Riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen la tirsdag frem Riksrevisjonens nyeste undersøkelse av Forsvaret. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

NTB

– I dag legger Riksrevisjonen frem en av de mest alvorlige rapportene vi har lagt frem noen gang, sa riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen tirsdag.

Rapporten tar for seg informasjonssystemene Forsvaret bruker i operasjoner.

I konklusjonen henter Riksrevisjonen frem sin sterkeste kritikkform – nemlig «svært alvorlig». Sist gang dette ble tatt i bruk, var i 2019.

– Bakgrunnen for Riksrevisjonens sterke kritikk er at svakhetene vi avdekker, kan få store konsekvenser for rikets sikkerhet, sier riksrevisoren.

Heimevernet bistår politiet med forsterket vakthold ved petroleumsanlegget Kårstø i Rogaland.

Hemmelig

Selve rapporten er hemmelighetstemplet, men Riksrevisjonen har publisert en ugradert oppsummering.

Den slår fast at det er funnet sårbarheter i sikkerheten, og at informasjonssystemene fungerer for dårlig sammen.

– Forsvarsdepartementet har over tid ikke greid å realisere effektive og sikre informasjonssystemer som understøtter Forsvarets operative evne, heter det i oppsummeringen.

Videre skriver Riksrevisjonen at «sårbarheter i sikkerheten i Forsvarets kommando- og kontrollinformasjonssystemer gir risiko for svekket operativ evne».

– Det er svært alvorlig at det er mangler ved informasjonssystemene Forsvaret bruker i operasjoner, både når det gjelder samvirke og sikkerhet. Dette kan få store konsekvenser, slår Riksrevisjonen fast.

Erkjenner utfordringene

I rapporten har også forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) fått anledning til å svare på kritikken.

Han erkjenner utfordringene.

– Statsråden viser til at den gjeldende IKT-strategien for forsvarssektoren er utformet for å møte disse utfordringene. Det er imidlertid behov for tiltak som kan øke gjennomføringen av strategien. Statsråden ser svært alvorlig på dette og tar Riksrevisjonens anbefalinger med seg i det videre arbeidet.