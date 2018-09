Den 18 år gamle afghaneren som er siktet for dobbeltdrapet i Trondheim, er varetektsfengslet i én uke. Onsdag våknet 18-åringen fra koma.

Hans forsvarer, advokat Tore Angen, dro onsdag til St. Olavs hospital sammen med en tolk for å møte den dobbeltdrapssiktede 18-åringen, men ble anbefalt å vente med dette møtet. Det er derfor usikkert om han får snakket med klienten allerede onsdag.

– Han er våken, men medisinert, slik at de mente at det ikke hadde noen hensikt å snakke med ham om saken. Jeg så ham, men etter råd fra overlegen snakket jeg derfor ikke med ham, sier Tore Angen til Adresseavisen.

Asylsøkeren er siktet for drap på to av sine afghanske venner og for å ha skadd en tredje. Han ble skutt i beinet av politiet under pågripelsen på Trondheim sentralstasjon mandag kveld. På sykehuset ble han lagt i kunstig koma, men våknet onsdag, og tilstanden skal da ha virket noe bedre. I tillegg til skuddskaden hadde tenåringen også påført seg selv noen skader, opplyser advokaten.

Fengslet i én uke

Et politiavhør blir tidligst gjennomført på torsdag.

– Det vil tidligst bli i morgen. Men jeg vet ikke om han ønsker å forklare seg, eller om jeg vil råde ham til å forklare seg til politiet. Uansett vil dette tidligst skje ut på dagen, sier Angen.

Politiet ba onsdag om varetektsfengsling i to uker med restriksjoner for 18-åringen. Angen sier til VG at han på vegne av sin klient har samtykket til varetektsfengsling, men kun i én uke, noe Sør-Trøndelag tingrett i Trondheim landet på, skriver Dagbladet.

Fengslingsmøtet ble avgjort som såkalt kontorforretning der personen som er siktet, ikke trenger å møte.

Skadd 18-åring avhørt

Det var Nasratullah Hashimi (19) og Reza Alizada (17) som ble drept i Prinsens gate i Trondheim mandag. Begge hadde fått opphold i Norge. Dette gjelder også 18-åringen som ble skadd og nå er utskrevet fra sykehus. Han ble avhørt av politiet tirsdag.

– Jeg snakket med min klient første gang tirsdag. Han er bare 18 år og er, ut fra min vurdering, godt ivaretatt i lys av den situasjonen han er i, sier hans bistandsadvokat, Sigrun Dybvad, til Adresseavisen.

Den siktede 18-åringen kom til Trondheim i august, etter å ha bodd på mottak et annet sted i landet.

– Etterforskningen fortsetter med fullt trykk, og vi har fått teknisk og taktisk bistand fra Kripos, opplyser politiet.