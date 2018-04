– Vi trenger mindre detaljstyring fra staten og styrke det kommunale selvstyret.

– Reiselivsnæringen er en fremtidsnæring som bidrar til verdifulle arbeidsplasser og skatteinntekter til landets kommuner, sier Erlend Bøe, fra Tromsø Høyre.

– Men reiseliv gir også en større belastning på natur og miljø, derfor er det viktig at vi setter av betydelige ressurser til å forme et mer bærekraftig reiseliv, sier Bøe.

Søndag formiddag vedtok Høyres landsmøte en reiselivsresolusjon, med vekt på et enklere merverdiavgiftssystem, redusere antall satser og prioritere et lavere skatte- og avgiftsnivå.

– Dette er gode nyheter for reiselivet, storbyene og distriktet, sier Norvald Distad, landsmøtedelegat fra Sogn og Fjordane Høgre.

– Ikke ta det for gitt

– Det er sagt at reiseliv er ordføreren sin beste venn. Det er jeg enig i, sier Distad – ordføreren i Aurland – kommunen med turistmagneten Flåm.

Han understreket at selv om næringen i dag er i sterk vekst, er det viktig å ikke ta veksten for gitt.

Eirik Brekke (arkiv)

I dag sysselsetter reiselivsnæringer rundt 160.000 ansatte og skaper verdier til rundt 73 millioner kroner.

– Det er ikke veldig lenge siden næringen slet med å gjøre turismen lønnsom. Skal Norge bli verdensledende og ha konkurransekraft, er det viktig å jobbe videre for et lavere skattenivå. Kun slik vil næringen utvikle seg, sier Distad.

Fakta: RESOLUSJON OM REISELIV Prioritere et lavere skatte- og avgiftsnivå for å støtte opp om arbeidsplasser i hele landet, midler til næringsrettet forskning og raskere bygging av vei og bane

Vurdere hvordan luftfartsavgiftene kan restruktureres med sikte på økt konkurransekraft for norsk luftfart og reiseliv

Forenkle merverdiavgiftssystemet og redusere antall satser, f.eks. ved å gjeninnføre samme mva.-sats uavhengig av serveringsform

Arbeide for avbyråkratisering i næringen, blant annet gjennom å samordne, digitalisere og forenkle tilsynsordningene

Fortsette å styrke det kommunale selvstyret og redusere statlig detaljstyring

Legge til rette for samarbeid mellom offentlige myndigheter, næringsliv og frivillighet for å utvikle og ivareta turistdestinasjoner

Etablere og markedsføre tilrettelagte turstier som Nasjonale turiststier, etter modell av de Nasjonale turistveiene

Fremme lokal matproduksjon som en viktig del av norsk reiselivsnæring

At effekten av Innovasjon Norges profileringsarbeid på verdiskaping i reiselivsnæringen skal måles bedre, og målrette markedsføringsmidlene for å få flere til å reise til og i Norge

Vurdere om det statlige virkemiddelapparatets mandat til å støtte prosjekter som bidrar til grønn omstilling i reiselivet bør styrkes

At ordningen med merket for bærekraftig reisemål videreutvikles

La ansatte få jobbe mer i høysesong uten å overstige årstimetallet i arbeidsmiljøloven, for å utvikle helårsarbeidsplasser med helårslønn

Fremme kulturturisme for å bidra til økt samhandling mellom kultur og reiseliv og utvikling av kulturbaserte reiselivsprodukter

Fullføre utbyggingsplanene for Nasjonale turistveger, i tråd med vedtatt Nasjonal transportplan

– Bra at Høyre starter

Wenche Salthella, bransjesjef i NHO Vestlandet, er glad for at Høyre har lyttet til NHOs innspill til reiselivet.

– Reiselivsnæringen har hatt en 50 prosents økning i momsen de to siste årene. Det er derfor veldig bra at Høyre varsler at de vil prioritere et lavere skatte- og avgiftsnivå, sier Salthella.

Tor Høvik

– Dette er en voksende og viktig næring som kan skape arbeidsplasser i en tid dette er et stort behov for i Norge. Kommunevalget neste år vil handle om lokale arbeidsplasser, og partienes program bør være konkrete på reiseliv. Det er bra at Høyre starter, og vi venter at andre partier kommer etter, sier Salthella.