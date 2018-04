May Liza Johansen landet en torsk på hele 30,54 kilo rett utenfor Ålesund sentrum torsdag. FOTO: Kato André Bøe

Tok velvoksen vestlandsskrei på påsketur

– Et adrenalinkick som ikke går an å beskrive, sier den dedikerte sportsfiskeren May Liza Johansen. Hun tok en ekte påsketorsk på 30,54 kilo på stang.