En Oslo-mann i 60-årene varetektsfengsles i fire uker. Han er siktet for medvirkning til drap i Pakistan og politiet mener de har avverget ytterligere to drap.

– Vi mener vi har avverget to drap fordi vi har slått til da vi gjorde, sier aktor Sturla Henriksbø til VG.

Mannen ble pågrepet i sin bolig i Oslo tirsdag, opplyste Oslo politidistrikt torsdag. Drapet han er anklaget for å ha medvirket til, skjedde i en forstad til Lahore i Pakistan 31. mai 2017.

En person ble pågrepet like ved og erkjente ugjerningen.

– Han sa at han var blitt instruert av avdødes norske ektemann, forteller Anne Alræk Solem, leder for seksjon for alvorlige voldssaker.

– Dette er en alvorlig sak, som illustrerer at enkeltpersoner i enkelte miljøer har hatt mulighet til eller iallfall trodd at de kan begå handlinger i Pakistan uten å måtte stå til ansvar for det i Norge. Det er derfor viktig for å oss etterforske disse sakene i Norge for å vise at det ikke er mulig, sier politiadvokat Sturla Henriksbø, som er påtaleansvarlig i saken.

I Norge i over 40 år

Den pågrepne er opprinnelig fra Pakistan, men har bodd i Norge i over 40 år.

Han er ikke tidligere straffedømt, opplyser Solem. Kvinnen var mannens kone nummer to, etter at han i 2006 reiste til Pakistan og giftet seg. Hun ble 40 år.

– Etterforskningen har foregått uten at den siktede har vært kjent med dette, forteller politiadvokat Sturla Henriksbø, som er påtaleansvarlig i saken.

Ifølge TV 2 har Oslo-politiet etterforsket saken i stillhet i ett år, men politiet ønsker ikke å kommentere tidsrommet.

– Prøvde å drepe slektninger

Drapsforsøkene skal ifølge politiet ha vært rettet mot slektninger som den siktede hadde noe uoppgjort med.

Overfor en pakistansk TV-kanal har mannen som ble pågrepet for drapet i Pakistan, hevdet at han ble lovet 100.000 rupi (om lag 6.600 norske kroner), men han hevder han bare fikk 11.000 rupi, melder TV 2. Politiet vil ikke kommentere disse opplysningene.

Den siktede norskpakistaneren skal også ha gjort omfattende forsøk på bestikkelser mot pakistansk politi.

Mannen i 60-årene framstilles for varetektsfengsling torsdag ettermiddag. Han nekter straffskyld.

Trippeldrapet i Pakistan

Et ektepar og mannens bror er dømt i den såkalte trippeldrapssaken i Pakistan, der tre personer ble drept i mai 2013. Saken har flere likhetstrekk til den som nå rulles opp. Påtalemyndigheten mener det norsk-pakistanske ekteparet bestilte drapene etter at datteren i hemmelighet hadde giftet seg uten deres samtykke.

Dommen, som ble rettskraftig da Høyesterett avviste anken i fjor vår, var ifølge statsadvokat Guro Hansson Bull banebrytende fordi det var første gang nordmenn er domfelt for å ha begått drap i utlandet på utenlandske borgere.

Ekteparet ble dømt til 21 års fengsel, mens mannens bror fikk 17 år i fengsel.