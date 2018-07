Etter en hektisk tirsdag formiddag med flere titalls branner på Sør-Norge, kom det stadig inn meldinger om nye skogbranner. I Hedmark er flere hus evakuert.

Rundt klokken 17.00 ble det meldt om en skogbrann ved Vermundsjøen i Hedmark etter at en høyballpresse tok fyr. Politiet skriver tirsdag kveld i 22-tiden på Twitter at brannen er under kontroll, men at de evakuerte ikke kan flytte hjem ennå, grunnet fare for oppblussing.

– Sju husstander er evakuert, inkludert et hus hvor det var 40 til 50 hunder som også måtte evakueres, sa operasjonsleder Ole-Erik Løkker Skogheim i Innlandet politidistrikt til NTB tirsdag ettermiddag.

Operasjonslederen sa at det er en alvorlig brann, hvor store mannskaper bisto, inkludert helikopter og Sivilforsvaret.

Videre ble det ved Vigmostad tirsdag kveld meldt om en brann på 16.000 kvadratmeter, skriver Fædrelandsvennen.

Bryter loven

På grunn av de mange skogbrannene i Sør-Norge har Ole Christian Torgalsbøen, brannsjef i Halden og Aremark brannvesen gått ut og sagt at arbeidsmiljøloven må brytes.

– Mannskapene er utslitte, og vi har tatt grep for å kunne håndtere videre hendelser. Men vi har brutt alt som er av arbeidsmiljølover, og budsjettene er røde hele veien. Det går blant annet på antall arbeidstimer. Dette er en ekstrem situasjon, sier Torgalsbøen til NRK.

Røyklukt fra Sverige

Innlandet politidistrikt melder at flere i Trysil har meldt om sterk røyklukt i området. Røyklukten kommer ifølge politiet fra Sverige hvor det er to store skogbranner i nærheten av grensen. Det er vestlig vind og røyken siger dermed mot Norge.

Mannskaper fra Stjørdal brann- og redningstjeneste har dratt over grensen for å hjelpe til med slukking av skogbrannene i Sverige.

Det vil bli sendt et brannfly fra Trysil for å få oversikt, opplyser politiet.