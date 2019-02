En enstemmig valgkomité har besluttet å ikke innstille Trond Giske til styreposisjoner i hjemfylket. – Tillitsverv handler om tillit, sier komitéleder Jorodd Asphjell.

Fredag ettermiddag opplyste Trond Giske på Facebook at han trakk sitt kandidatur til arbeidsutvalget (AU) i Trøndelag Ap.

«En fortsatt støy om en AU-plass er ikke verdt den belastningen det ville medføre for alle partimedlemmer, tillitsvalgte og kandidater til kommunevalget», skriver Giske på sin Facebook-side.

Samtidig med Giskes Facebook-oppdatering var valgkomiteen i Trøndelag Ap samlet til et ekstraordinært telefonmøte i kjølvannet av det siste døgnets fornyede bråk om Giske og et videoopptak av ham dansende på bar.

– En enstemmig valgkomité har besluttet å ikke innstille Trond Giske til arbeidsutvalget eller styret, sa komitéleder Jorodd Asphjell på pressekonferansen etter det timelange møtet.

Aps leder Jonas Gahr Støre er åpenbart lettet over at striden rundt Giskes comeback er over i denne omgang.

Olav Olsen

På Aftenpostens spørsmål om hvor lang tid bør det gå for Giske igjen kan innstilles til nye verv lokalt, regionalt eller nasjonalt, svarer Støre:

– Jeg kan si at jeg ikke ser det for meg som aktuell problemstilling i overskuelig fremtid.

– Har du svekket tillit til Giske etter bar-episoden?

– Jeg forstår valgkomiteen i Trøndelag Arbeiderparti som har trukket den konklusjonen. De var enstemmig for å innstille ham på onsdag, og enstemmig for ikke å gjøre det på fredag. Det er jo i lys av at han har vist sviktende dømmekraft. Og det i en situasjon hvor han på bakgrunn av forhistorien burde ha handlet annerledes.

– Er du glad for at Giske nå likevel ikke får nye verv?

– Jeg sier at ingen ting er til hinder for våre medlemmers fulle deltakelse i partiet. Men det som avgjør om du får et verv, er tillit. Det er Trøndelags valg, og de har kommet til at han ikke har den tilliten. Jeg forstår det i lys av denne forhistorien, sier han.

– Tilliten falt bort med denne hendelsen, sier han til NRK.

– Hva med Giskes muligheter for gjenvalg til Stortinget i 2021?

– Det er opp til Trøndelag Arbeiderparti å avgjøre, sier Støre.

Asphjell vil heller ikke svare på spørsmålet og viser til at det er kommunepartiene som skal nominere foran stortingsvalget.

Vidar Ruud, NTB scanpix

I kraft av å være stortingsrepresentant og leder av organisasjonsutvalget lokalt, vil Giske fortsatt kunne møte i fylkesstyret, men uten stemmerett.

– Tronds kandidatur skal ikke overskygge det viktigste, som er å utvikle politikk. Tillitsverv handler om tillit, og denne videoen har skapt ny debatt om Tronds tillit og dømmekraft, sa Asphjell.

Han viste til at Giske selv har satt seg i denne situasjonen.

– Trond har selv i mediene beklaget at han var til stede og lot seg avfotografere. Trond har selv satt seg i denne situasjonen, og det beklager han, sier Asphjell.

– Hvordan oppleves det å vrake Giske på grunn av et barbesøk som du selv var med på?

– Det er ikke barbesøket i seg selv som er bakgrunnen for vrakingen. Det er selfien, bildene og inntrykket som er skapt i etterkant, svarer han.

Olav Olsen

Stenseng: Vil ikke behandle bekymringsmelding videre

En tillitsvalgt fra Fagforbundet sendte bekymringsmelding til Arbeiderpartiet etter å ha sett videoen der Giske danser tett med en ung kvinne under barbesøket. Partisekretær Kjersti Stenseng har håndtert det konkrete varselet eller bekymringsmeldingen som Ap-ledelsen mottok denne uken.

– Videoens innhold er belyst, og de som er avbildet, har selv uttalt seg om bakgrunn og innhold. Sandlis henvendelse til partikontoret vil ikke få noe mer formell behandling. Jeg viser ellers til den konklusjonene valgkomiteen i Trøndelag Arbeiderparti har trukket i dag, heter det i en skriftlig kommentar fra Stenseng

Ole Berg-Rusten, NTB scanpix

Giske: – En krevende prosess

Aftenposten har vært i kontakt med Giske, som på spørsmål om ytterligere kommentarer henviser til oppdateringen på Facebook.

«Lederen i valgkomiteen har opplyst meg om at det ikke lenger er mulig å få en enstemmig innstilling på meg til arbeidsutvalget i Trøndelag Ap. En delt innstilling vil føre til støy og konflikt helt frem til årsmøtet. Verken for Trøndelag Ap eller meg selv er det en ønskelig situasjon», skriver Giske der.

Giske var opprinnelig enstemmig innstilt som medlem av styret og arbeidsutvalget i fylkespartiet, samt som vara til landsstyret i Ap.

«Den prosessen vi har vært gjennom har vært krevende, først fremst for familien min og meg, men også for parti- og fagbevegelsesvenner. Jeg håper at vi nå kan gå videre sammen», skriver Giske.

Han skriver videre:

«Tidligere i vinter sa Jonas Gahr Støre og Kjersti Stenseng at det ikke er noe som står i veien for min fulle deltakelse i partiet. Det var bakgrunnen for at jeg sa ja til å være kandidat».

Ruud, Vidar / NTB scanpix

Omstridt video bak avgangen

I fjor måtte Trond Giske trekke seg som nestleder i Ap som følge av flere varsler til partiet med påstander om seksuell trakassering. Partiets undersøkelser konkluderte med at han hadde opptrådt i strid med partiets retningslinjer.

Det siste døgnets fornyede debatt om Trond Giske startet da VG torsdag kveld publiserte den første artikkelen om en nå mye omtalt video.

Den korte snutten viste Giske og en kvinne i 20-årene tett dansende på utestedet Bar Vulkan i Oslo forrige helg.

Valgkomiteens leder Asphjell var selv med Giske på barbesøket. På pressekonferansen fortalte han at han hadde spurt Giske om det var klokt å stille opp på alle «selfiene».

– Det må gå bra, svarte Giske da, ifølge Asphjell.

Selv reagerer Giske svært kraftig på hvordan episoden er blitt fremstilt. Han har krevd en unnskyldning fra VG.

«Mediene har også engasjert seg sterkt i dette styrevalget. Det toppet seg i en svært feilaktig sak i VG i går kveld», skriver Giske på Facebook.