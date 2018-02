Den første dagen av Valdres-saken i Gjøvik tinghus startet slik saken sluttet i fjor – på dramatisk vis.

Rett etter at aktor, statsadvokat Arne Ingvald Dymbe, hadde begynt å lese tiltalen, brøt den tiltalte 46 år gamle moren ut i høylytt gråt i retten. Aktor fortsatte å lese, og tiltalte ble trøstet av en av sine forsvarere.

Cirka en halv time etter at retten ble satt, ble det besluttet at moren kunne følge saken videre på videooverføring fra et rom ved siden av sammen med sin mann som følger henne i retten. Da hun gikk ut av salen, hadde hun et innrammet bilde av sin avdøde datter med seg.

Dermed kom problemstillingen om hvorvidt tiltalte er i stand til å gjennomføre saken som det er satt av 30 rettsdager til.

Saken ble avbrutt 25. april i fjor da den diabetessyke moren ble kjørt til sykehus etter å ha fått føling i retten. Hun er tiltalt for grov mishandling av datteren Angelica Heggelund (13) som ble funnet død i ei hytte på Beitostølen nyttårsaften 2015. Dødsårsaken var avmagring.

Spørsmål ved forsvarlighet

De rettssakkyndige mener hun vil kunne klare å kontrollere sin diabetes når rettssaken nå begynner på nytt. Det er gjort tilpasninger for å minske belastningen for tiltalte, som ekstra pauser og kortere dager i retten.

Hennes forsvarer, advokat Aasmund Sandland, håper hun skal være i stand til å gjennomføre forhandlingene.

– Men forsvarligheten av det kan man jo allerede nå begynne å sette et spørsmålstegn ved. Vi har hennes forklaring fra forrige gang, så har vi en politiforklaring og forklaringen hun avga under fengslingsmøtet, sier han.

Sandland mener det fremstår som ganske uforsvarlig å gjennomføre en straffesak uten at tiltalte er til stede.

– Dette ble det advart mot. Rettens rådgivere har vært av en annen oppfatning. Så langt begjærer vi ikke noen utsettelse. Retten har på selvstendig grunnlag ansvar for sakens opplysning, men også hvis man ser at forsvarlighetsgraden ikke lenger er til stede, så må det reageres, sier han.

Lot seg fotografere

Det var en alvorlig tiltalt som ankom rettssalen fulgt av sin mann. Hun hilste på aktor, før hun satte seg mellom sine to forsvarere. Denne gang tillot hun at fotografene kunne ta bilder av henne bakfra.

Dymbe sa i sitt innledningsforedrag at det er gjennomført en meget omfattende etterforskning i saken. Den omfatter nå i alt 75 personer som enten er vitner eller sakkyndige.

– Tiltalte har i begrenset grad forklart seg til politiet og har ikke villet stille til såkalt konfronterende avhør, bemerket han.

Sandland sa i sin kommentar at moren var i kontakt med 13–14 helseinstitusjoner om datterens spiseforstyrrelser.

– 200 journalnotater er knyttet opp til Angelica, sa forsvarsadvokaten og la til at det også foreligger en rekke tilsynsrapporter i saken.