Gjennomsnittet av meningsmålingene for april viser rødgrønt flertall på Stortinget for første gang siden august i fjor. Rødts vekst er hovedforklaringen.

For første gang bryter Rødt sperregrensen for utjevningsmandater. Med en oppslutning på 4,3 prosent ville fløypartiet til venstre fått åtte representanter på Stortinget, ifølge beregningene til nettstedet Poll of polls.

– Jeg er veldig glad for at vi har løftet oss så mye. Mange tror valgresultatet var et blaff, men vi har styrket oss måned for måned og er kommet for å bli, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til NTB.

Rødgrønt flertall

Ifølge Poll of polls' gjennomsnittsberegninger av syv nasjonale meningsmålinger i april samler Ap, Sp, SV, Rødt og MDG 85 mandater, mens de tre regjeringspartiene og KrF må nøye seg med 84.

– April 2018 er historisk for Rødt. Med Rødt over og Venstre under sperregrensen er det nå rødgrønt flertall, sier Johan Giertsen i Poll of polls til NTB.

Det er første gang siden august 2017 at snittberegningene viser rødgrønt flertall. Men Rødts brudd med sperregrensen er det mest spennende akkurat nå, mener Giertsen.

– At Rødt så tydelig står for den rødgrønne veksten, har potensial til å påvirke norsk politikk mer grunnleggende og langsiktig, sier han.

Taktisk stemmegivning

At Venstre ligger like under sperregrensen og at KrF og Rødt er like over 4-prosentmarkøren, åpner ifølge Giertsen for formidabel taktisk stemmegivning ved stortingsvalget i 2021.

Høyre har kraftigst tilbakegang på snittmålingen. Partiet gikk tilbake 1,2 prosentpoeng fra mars til april til en oppslutning på 25,8 prosent. Høyre er imidlertid fortsatt største parti foran Ap, som noterer 23,8 prosent.

– Snittet i april bekrefter at Fremskrittspartiet og Rødt ble vinnerne etter mistillitsforslaget mot daværende justisminister Sylvi Listhaug (Frp) i mars, sier Giertsen.

Sier nei til SV

Politiske tvillinger er de blitt kalt, Rødt-leder Bjørnar Moxnes og SV-leder Audun Lysbakken. Med ujevne mellomrom lanseres ideen om at de to partiene bør slå seg sammen.

– Det er ikke en aktuell problemstilling nå. Den radikale venstresiden står sterkere enn på lenge, sier Moxnes.

Også SV går nemlig frem på snittberegningen i april, til en oppslutning på 7,3 prosent. Også Frp går noe frem, til 15,8 prosents oppslutning. Senterpartiet går tilbake 0,4 prosentpoeng til 10,9 prosent, mens KrF og MDG så å si står på stedet hvil med en oppslutning å henholdsvis 4,2 prosent og 2,8 prosent.