Per Sandberg med krass kritikk til hvordan mediene har behandlet Iran-saken.

Per Sandberg og Bahareh Letnes ankom Arendalsuka under partilederforspillet klokken 20.49.

– De fleste er nok enige i om at denne Iran-saken er dratt ut av proporsjoner, sier Sandberg.

– Det var ingen som kunne hindret meg til å dra til Iran. Alt av min private sfære lakk ut til pressen, legger han til.

Kritiserer norske medier

Sandberg har tidligere snakket om at han skulle adressere noe til mediene.

– Jeg tar den kritikken jeg har fått om varsling og mobiltelefon. Men, den fordømmelsen som har kommet av Bahare, som har knyttet henne opp mot det iranske regimet er tøys. Dere har nærmest henrettet denne kvinnen, sier han.

– Det er bare tull, jeg er ekte, Per er ekte og kjærligheten er ekte, sier Letnes.

Sandberg kritiserer norske medier for kildebruk i forbindelse med Letnes.

– Det er tull og lort og jeg skal komme tilbake til dette i en bok.

Han mener norske medier er kompetanseløse i sin kritikk.

– Hadde ikke noe valg

– Du valgte selv å gå av hadde du noe valg?, spør Sandbergs tidligere rådgiver André Kolve.

– Til syvende og sist hadde jeg ikke noe valg, svarer Sandberg.

Sandberg svarer ikke helt på Kolves spørsmål om det er medias skyld at han gikk av, men påpeker at norske medier har sunket til et lavt nivå.

– Fremover skal jeg bruke all min energi på å renvaske Bahareh og være med sønnen min, sier han.

Sunket på meningsmålingene

At Frp har gått tilbake på målingene de siste ukene, mener han skyldes flere ting.

– Når debatten blir på dette nivået, er det klart at det går ut over noe. Men det er sammensatt. Jeg skal bidra til å snu den trenden, enten jeg er ledelsen i Frp eller ikke, sier Sandberg.

– Jeg har full tillit til Siv Jensen og tror hun har full tillit til meg, understreker han.

Terje Pedersen (NTB scanpix)

Stor forvirring rundt pressekonferanse

Helt til langt utpå tirsdagskvelden var det uklart hvor og når parets bebudede pressekonferanse ville vinne sted.

Først ved 18.30-tiden tirsdag ble det klart at de to skulle delta i talkshowet og partilederforspillet til rådgivningsselskapet Gambit i Arendal klokken 20, ledet av blant andre tidligere Frp-statssekretær og Sandbergs tidligere rådgiver André Kolve.

På mandag lovet Sandberg å svare på pressens spørsmål om den omstridte ferieturen til Iran, som til slutt ble Sandbergs politiske endelikt.

Mandag gikk han av som både fiskeriminister og 1. nestleder i Frp.

Terje Pedersen (NTB scanpix)

Katt og mus

Redaktør Harald Stanghelle i Aftenposten har stor sympati med Per Sandbergs ønske om å legge frem sin sak.

– Men jeg har ingen sans for at han gjør dette til et sirkus uten like, der det virker som om han bare er ute etter maksimal oppmerksomhet. Det er nesten ubegripelig hva han ønsker å oppnå med denne katt- og musleken, sier Stanghelle til NTB.

– Egentlig bryter det med alt han lovte i går, føyer han til.

Medier24-redaktør Erik Waatland mener hele situasjonen er temmelig absurd.

– Noe sånt har aldri skjedd før i norsk pressehistorie, så vidt jeg vet, sier han til NTB.

NTB scanpix

– Dolket i ryggen

De to lot seg imidlertid intervjue av Dagbladet. I intervjuet sier Sandberg at han føler seg dolket i ryggen av sine partifeller.

Han sier også at «det er i flere uker systematisk spredd løgn og grove usanne påstander om oss», men det er uklart hva han sikter til.

Sandberg og Letnes, som nå skriver bok om hele Iran-affæren, sier også at det kan bli aktuelt å gå til rettslige skritt mot flere medier.

– Vi får hjelp av advokater og vil saumfare mediedekningen, sier de.

Snakket ut om mediestormen

I et intervju med en persisk-språklig TV-kanal på mandag snakket Letnes om mediestormen hun og Sandberg har stått i, og om det hun betegnet som løgner og udokumenterte anklager.

Sandberg skulle opprinnelig ha to opptredener under Arendalsuka, én i kraft av å være fiskeriminister og én som nestleder i Fremskrittspartiet, ifølge lederen av programkomiteen, Øystein Djupedal. Nå har Sandberg trukket seg fra begge vervene og har tilsynelatende ingen oppdrag i Arendal.