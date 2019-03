Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) reagerer på at tiltaket om fotlenke for voldsdømte brukes for sjelden.

Han har gått gjennom sakene hvor voldsmenn er dømt til omvendt voldsalarm (OVA), som er en elektrisk fotlenke som varsler hvis den dømte nærmer seg dem som har blitt utsatt for vold, skriver VG.

Seks år etter at ordningen ble innført er kun 16 personer blitt dømt til å gå med lenke, hvor av kun fire menn bruker disse i dag.

– Vi forventet at dette virkemiddelet skulle bli brukt offensivt for å verne en av de mest sårbare gruppene i landet: Kvinner som lever i konstant frykt for at mannen skal finne dem og banke dem på nytt. Men realiteten er en annen, sier Ropstad.

NTB scanpix (illustrasjonsfoto)

Tall VG har fått fra Kripos viser at 446 personer bodde på sperret adresse ved utgangen av 2017.

– Jeg har selv møtt kvinner som lever slik. De forteller om en hverdag hvor de alltid ser seg over skulderen og lever i konstant frykt for at mannen skal finne dem og hevne seg etter at de er dømt, forteller KrF-toppen.

Han mener det er et av landets største likestillingsutfordringer, og sier at både politi, påtalemakt og domstolene vil bli informert om at det forventes økt bruk av OVA-lenke.