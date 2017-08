PÅ ULRIKEN: Onsdag var kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i Hordaland for blant annet å dele ut millioner til Radøy, Lindås og Meland, som skal bli til én storkommune. FOTO: Adrian B. Søgnen

Sp-vinden puster regjeringen i nakken, men Sanner er ikke bekymret

Jan Tore Sanner (H) er på norgesturné for å dele ut midler til kommuner som har funnet sammen. Statsråden tror ikke at det er regjeringens reformer som gjør at Høyre taper terreng i distriktene.