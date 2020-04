Fredag kveld snødde det og temperaturen var minus 1,5. Mandag blir det 16 grader varmere.

Det blir nesten sommer, ifølge meteorologen. Men solen forsvinner etter bare noen timer.

På mandag er det meldt «nesten sommer». Foto: Jan M. Lillebø (arkiv)

Fredag snødde det tett i Bergen, og temperaturen var på sitt laveste minus 1,5 grader. Men på mandag blir det andre boller.

– Det blir noe nytt for oss, i alle fall, sier meteorolog Roar Inge Hansen ved Stormgeo om været som er meldt mandag.

Og fortsetter:

– På mandag kommer det varm vind og det skal bli fint vært. Da kan temperaturen stige til 15 grader, altså den høyeste temperaturen i år, sier Hansen.

Fredag kveld så det slik ut på Skansen i Bergen. Foto: Helge Olav Svela

Til sammenlikning er årets foreløpige temperaturrekord 10,3 grader i Bergen. Den ble satt 8. mars.

Men at det svinger mellom noen få minusgrader til nesten 20 grader er normalt for årstiden, sier meteorologen.

– Det er nesten sommer da. Pr. definisjon pleier vi å si at en sommerdag må ha passert 20 grader.

8. mars er foreløpig årets varmeste dag med 10,3 grader. Foto: Bård Bøe (arkiv)

Mandag kveld kommer regnet

Fra mandag morgen til rundt klokken 15.00 vil temperaturen ligge mellom ti og 15 grader, solen skal skinne og det er ikke meldt noe nedbør.

– Det vil blåse ganske kraftig fra sørøst. Det vil nok merkes i sentrum, legger han til.

Men så skal det snu.

– I løpet av mandag ettermiddag eller kveld kommer det kaldere luft inn. Da kommer et temperaturnedfall og regn, sier han.

Resten av påsken byr på skiftende vær og temperaturer mellom fm og ti grader i Bergen. Foreløpig er det kun meldt sol mandag og tirsdag.

De siste 30 årene har Bergen hatt nesten tre ganger så mange høysommerdager, det vil si dager med temperaturer over 25 grader. Bildet er tatt 31. mai 2019 på Gamlehaugen. Foto: Bjørn Erik Larsen (arkiv)

Varmerekord på varmerekord i fjor

I fjor var våren og sommeren i Bergen rekordvarm.

4. april ble det målt 19,3 grader – aldri før har det vært så varmt så tidlig.

26. juli målte gradestokken på Florida rekordvarme 33,4 grader.

– Vi skal kose oss og bade, men været er et synlig bevis på at vi går en varmere fremtid i møte. Jeg synes det er bra hvis folk kan reflektere over dette, sa klimaforsker Erik Kolstad om fjorårets sommervarme.

I fjor var det sommervarme helt ut på høsten. Dette bildet ble tatt 22. september. Foto: Ørjan Deisz (arkiv)

– Hvordan ligger årets sommer an til å bli?

– Vi har ikke noen gode prognoser for sommeren ennå. Det er umulig å si, sier Hansen.

Og legger til:

– Men det kommer nok noen prognoser i løpet av april.