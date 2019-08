Politiet undersøker høyreradikale holdninger hos den siktede mannen. Han skal blant annet ha uttrykt sympati med Vidkun Quisling.

– Vi etterforsker dette som et forsøk på terror, sier politiet på pressekonferansen i Oslo sentrum i dag.

Politiet forklarer at de nå undersøker høyreradikale holdninger hos siktede etter angrepet på moskeen i Bærum.

Fungerende enhetsleder Rune Skjold ved Oslopolitiet sier til Aftenposten at politiet gjennom det siste døgnet har avdekket ytringer og holdninger, som gjør at de mener at de står overfor et forsøk på en terrorhandling.

– Han har ytret sympati med Quisling og andre kjente aktører. Han har også hatt et fremmedfiendtlig syn på innvandring og hatt ekstreme holdninger, sier Skjold.

Har ytret seg på internett

– Dette er ytringer som han i utgangspunktet har spredt via internett, men også via andre plattformer, sier Skjold.

– Hvor lenge har han kommet med slike ekstreme ytringer?

– Vi ser at han har kommet med slike ytringer over tid, men at det har forsterket seg den siste tiden, ifølge vitner. Dette har pågått over en stund, svarer Skjold.

Den siktede mannen har så langt ikke latt seg avhøre av politiet, som vil gjøre et nytt forsøk på å avhøre ham søndag.

– Han er ikke så veldig villig til å snakke med oss, sier Skjold.

Det ble avfyrt skudd

Samtidig sier politiet at det er for tidlig å konkludere med at dette er terror.

Politiet bekrefter at det ble avfyrt flere skudd i moskeen i Bærum lørdag ettermiddag.

Politiet vurderer den siktedes helsesituasjon løpende og han vil bli underlagt judisiell observasjon. Slik observasjon tar sikte på å avklare om en siktet har noen av de psykiske tilstandene som betinger straffefrihet.

Vil ikke si mer om den drepte kvinnen

Politiet vil ikke gå ut med nærmere informasjon om den drepte kvinnen som ble funnet på mannens bopel.

– Det er en nær relasjon, er alt fungerende enhetsleder Rune Skjold ved Oslopolitiet vil si.

Mannen er nå siktet for drapsforsøk og drap. Han vil bli fremstilt i tingretten i morgen.

Angrep moské på lørdag

Ved 16-tiden lørdag ble det meldt om skyting på en moské i Bærum. En 65-åring fikk stoppet mannen som lørdag tok seg inn i en moské i Bærum med våpen. Da politiet undersøkte boligen til den pågrepne, fant de en død kvinne.

Det var 65 år gamle Mohamed Rafiq som først grep inn og fikk stanset gjerningsmannen.

Mannen som er siktet for drap og drapsforsøk i Bærum, var aktiv på diverse nettforum. Politiet sier de ble varslet om mannens nettaktivitet for en stund siden.

– For en tid tilbake har vi blitt gjort oppmerksomme på hans meldinger og har gjort undersøkelser rundt det. Angrepet på moskeen kjenner jeg ikke til at vi skal ha blitt varslet om, sier seksjonssjef Rune Skjold ved Oslo politidistrikt til Dagbladet.