Bergenseren og superstjernen Alan Walker hadde en solid resultatøkning i fjor og endte med en inntekt på 26 millioner kroner.

Artisten hadde et resultat før skatt på 26,2 millioner kroner i 2018. Det er nærmest en tredobling av resultatet fra 2017, som viste 9,1 millioner, skriver Dagens Næringsliv.

Det viser det ferske årsregnskapet som ble levert til Brønnøysundregistret torsdag.

Totalt omsatte selskapet Alan Walker AS for 36 millioner kroner. Det er en økning på nær 15 millioner kroner fra året før.

Til tross for et godt resultat, har 21-åringen bare tatt ut 707.000 kroner i lønn. Det er ikke hentet ut utbytte fra selskapet, hvor artisten står oppført som styreleder.

Den norsk-britiske DJ-en og musikkprodusenten er et av de store navnene innenfor elektronisk dansemusikk (EDM) internasjonalt. Singelen «On My Way» som ble sluppet i mars, har over 170 millioner avspillinger på YouTube, skriver E24.

Den bergenske artisten ble kåret til Årets Spellemann under Spellemannprisen 2018.

Artistkollega Kyrre Gørvell-Dahll, kjent som Kygo, hadde inntekter på 244 millioner kroner og et overskudd før skatt på 90 millioner samme år, skrev Dagens Næringsliv forrige uke.