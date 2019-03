Væpnet med plakater og slagord har hundrevis av streikende skoleungdommer samlet seg foran Stortinget.

Allerede ved 8.30-tiden fredag var en stri strøm engasjerte ungdommer på vei oppover Karl Johans gate mot Eidsvolls plass.

Det er ventet at minst 10.000 ungdommer vil delta i aksjonen i Oslo og minst like mange i liknende aksjoner på over 70 steder rundt om i landet.

Minst 20.000 er ventet å delta over hele landet.

Får kravene

Klokken 10 vil klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) få overlevert kravene fra de streikende ungdommene.

Foto: Tom Hansen / NTB scanpix

– Fremtiden er viktigere enn fravær, gjallet det fra flere plakater – som et stikk til politikere som mener at elever bør holde seg på skolebenken. Flere rektorer har varslet at elevene vil få ugyldig fravær for å delta i demonstrasjonen.

Det er stor forskjeller mellom hvilke skoler som tillater klimastreik.

En rekke organisasjoner støtter skolestreiken for klimaet, blant dem Redd Barna, Skolenes landsforbund, Kirkens Nødhjelp, Naturvernforbundet, Regnskogfondet, Fagforbundet, Framtiden i våre hender og SOS-barnebyer.

Gir støtte

Også byrådet i Oslo har gitt støtte til ungdommenes klimakamp.

– Skolestreikene for klima er et tydelig signal fra den yngre generasjonen om at vi er nødt til å handle nå, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i en pressemelding.

Natur og Ungdom står som arrangør av streikene sammen med Grønn Ungdom, Miljøagentene, Sosialistisk Ungdom, AUF, Unge Venstre og Rød Ungdom, i tillegg til engasjerte enkeltpersoner.