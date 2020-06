NHO: Tilbaketrekning av vindkraftkonsesjoner vil sende dårlige signaler til investorer

NHO advarer mot SVs forslag om stans av gitte vindkraftkonsesjoner og sier tilbaketrekning av konsesjoner kan sende et dårlig signal til investorer.

En 70 meter lang vinge på vei opp til Guleslettene vindpark like ved Florø på Vestlandet. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

NTB

Et flertall på Stortinget sa torsdag ja til SVs ønske om hastebehandling av partiets to forslag om rask gjennomgang av gitte vindkraftkonsesjoner og stans av utbygging der konsesjon kan være gitt på feil grunnlag.

NHO frykter at dersom forslaget fra SV blir vedtatt, så vil det kunne utfordre Norge som vertsnasjon.

– Når konsesjonen er gitt, så er det opp til de som har fått den, å utføre den. Dersom det nå opprettholdes et inntrykk at man kan reversere og stanse dette, så er det et ekstremt dårlig signal til investorer – både i Norge og i utlandet, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid til NTB.

Totalt skal det reises 47 vindmøller i dette området. Hvert tårn er 90 meter høyt. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Almlid påpeker at det aller viktigste i næringslivet er forutsigbare rammer med lover og regler.

– Om man gjør en investering, så gjør man ofte den med et perspektiv på mange år. Da er man nødt til å ha forutsigbarhet. I en tid hvor arbeidsledigheten nå er høy, må vi skape jobber og ikke sette fremtidige jobber i fare, sier han.