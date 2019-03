Redningsarbeidet vil pågå hele natten. Flere av de evakuerte skal være alvorlig skadet.

Cruiseskipet «Viking Sky» meldte mayday klokken 14 lørdag ettermiddag. Skipet fikk motortrøbbel på Hustadvika og drev inn mot land. Om bord var det 915 passasjerer og et mannskap på 458. På det nærmeste lå skipet 1,5 kilometer fra fastlandet – og var da i farlig grunt farvann.

Evakueringen av skipet pågår, og vil ta hele natten. Skipet ligger nå stabilt.

Totalt bidrar fem helikoptre i arbeidet med å evakuere passasjerer og mannskap fra cruisebåten. De frakter 20 til 30 passasjerer av gangen.

I 23-tiden opplyser Hovedredningssentralen til VG at 166 personer er blitt evakuert fra cruiseskipet.

Frank Einar Vatne, NTB scanpix

Skal være alvorlig for tre

– Det er en pågående redningsaksjon som forandrer seg hele tiden. Skipet har nå én motor som fungerer og ett anker. Vi prøver å få slepetau oppi skipet så det ikke driver mot land, sa Borghild Eldøen ved Hovedredningssentralen i Sør-Norge rundt 18.30.

Ni personer er innlagt på sykehus som følge av cruiseulykken i Hustadvika i Møre og Romsdal. For to menn og en kvinne er tilstanden alvorlig.

Helse Midt-Norge opplyser at fem personer er innlagt på Molde sykehus, fire er innlagt på sykehuset i Kristiansund.

En mann i 70-årene fraktet med alvorlige skader til Haukeland universitetssjukehus.

Marine Traffic (skjermdump)

Det er opprettet et mottak på land i Brynhallen i Fræna kommune. Det er Hovedredningssentralen som koordinerer hjelpearbeidet, men både politi, sivilforsvaret, Røde Kors og Heimevernet bistår.

De fleste passasjerene om bord er amerikanske og britiske.

Ekteparet Mary Jo og Gary Peters fra New York var blant de første som ble evakuert. De berømmer innsatsen til både mannskap og redningsfolk.

– De fortalte oss om situasjonen forløpende. Vi fikk vite at en motor var nede, og at vi måtte forberede oss på å bli evakuert, forteller ekteparet Mary Jo og Gary Peters fra New York til Romsdals Budstikke.

Kommet seg lenger ut

– Vi er svært takknemlig for hjelpen vi har fått, sier de to til avisen.

Ekteparet beskriver stemningen om bord som rolig etter forholdene. De berømmer innsatsen til besetning og redningsmannskap.

Odd Roar Lange

I 18-tiden klarte skipet å komme seg lenger ut fra land ved hjelp av egen maskin. Det er ankret og ligger nå stabilt.

Det blåser kraftig og er høye bølger i området på grunn av et lavtrykk som har rammet store deler av kysten.

Redningsskøyter måtte snu

Været er så dårlig i området at redningsskøytene RS «Erik Bye» og RS «Mærsk», som ble sendt ut for å assistere cruiseskipet, måtte snu og dra til kai igjen. Årsaken var hensynet til egen sikkerhet. «Men vi er i beredskap om situasjonen forverres,» opplyser de på Twitter lørdag ettermiddag.

Redningsselskapet

Også et frakteskip, som ifølge NRK var i området for å hjelpe det havarerte cruiseskipet, har fått trøbbel på Hustadvika, et drøyt 10 nautiske mil langt åpent havstykke i skipsleien mellom Molde og Kristiansund.

De ni som var om bord på frakteskipet var sent lørdag kveld evakuert. Mannskapet måtte hoppe i sjøen for å bli reddet.

– Diverse forhold i sjøen er grunnen til det. Det er en operasjon de er trent på. De hopper i sjøen slik at de kan bli tatt trygt opp i helikopteret, sa Fjeld.

Odd Roar Lange

Hagen til Molde

Skipet «Viking Sky», har havn i Bergen og eies av rederiet Viking Cruises og cruisereder Torstein Hagen. Skipet er 230 meter langt, med plass til 900 passasjerer og 500 ansatte.

«Viking Sky» var nytt i 2017 og er søsterskipet til «Viking Star» som ble døpt i Vågen 2016.

Frank Einar Vatne, NTB scanpix

Klokken 21.35 lørdag kveld sendte Viking Ocean Cruises og styreleder Torstein Hagen ut følgende pressemelding:

« Vi har dessverre også fått melding om at noen få gjester har fått skader, men disse skal ikke være livstruende. Gjester fraktes til hoteller i nærheten når de kommer i land, og Viking jobber nå med å organisere hjemreise for alle gjester.»

Hagen er på vei til Molde for å møte evakuerte passasjerer og mannskap, og følge arbeidet med å evakuere og sikre Viking Sky tett.

Odd Roar Lange, NTB scanpix

– Skipet var sist i Bergen den 13. mars. Nå var det på vei til Stavanger, sier havnevakt Hans Skjønhaug i Bergen og omegn havnevesen til BT.

«Viking Sky» hadde vært på Nordlys-cruise i Tromsø.

– Viking Sky var forventet til kai i Stavanger søndag klokken 13.00, og vi hadde booket kaiplass til det fra klokken 13.00 til klokken 18.00, sier Fredrik Skarbøvik.