1300 cruisepassasjerer hentes med helikopter på Hustadvika i Møre og Romsdal.

Cruiseskipet «Viking Sky» meldte mayday klokken 14 lørdag ettermiddag. Skipet med 1300 passasjerer driver nå inn mot land.

Viking Sky befinner seg på Hustadvika knapt 2,5 nautiske mil fra land, ifølge VG. Det tilsvarer drøyt 4,6 kilometer.

– To helikoptre henger nå over skipet som driver inn mot Farstadstranden, sier fotograf Odd Roar Lange, som er på stedet.

Evakueres med helikoptre

Innsatsleder Arnfinn Fedje sier til Romsdals Budstikke at de to helikoptrene som bidrar i redningsarbeidet frakter 20 til 30 passasjerer av gangen.

To og en halv time etter at politiet fikk melding om at cruiseskipet var i havsnød, har de første 100 passasjerene ankommet land.

Ifølge politiet skal skipet ha motorproblemer, og problemer med fremdriften.

– Skipet kommer seg ikke videre, og har motorproblemer, sier operasjonsleder Tor André Franck Gram hos politiet i Møre og Romsdal til Romsdals Budstikke.

Uvær langs kysten

Ifølge en mann som bor like ved stedet der cruiseskipet har problemer, har skipet satt ut anker. Han har fulgt med skipet hele veien fordi han syntes det var merkelig at skipet skulle krysse Hustadvika i uværet, skriver Romsdals Budstikke.

Det blåser kraftig i området på grunn av et lavtrykk som har rammet store deler av kysten lørdag.

Lavtrykket fører til mye vind, høy vannstand og høye bølger. Det er også observert en del lyn langs kysten, skriver meteorologene på Twitter.

Redningsskøyter måtte snu

Været er så dårlig i området at redningsskøytene RS «Erik Bye» og RS «Mærsk», som ble sendt ut for å assistere cruiseskipet, måtte snu og dra til kai igjen. Årsaken var hensynet til egen sikkerhet. «Men vi er i beredskap om situasjonen forverres,» opplyser de på Twitter lørdag ettermiddag.

På vei til Stavanger

– Skipet var sist i Bergen den 13. mars. Nå var det på vei til Stavanger, sier havnevakt Hans Skjønhaug i Bergen og omegn havnevesen til BT.

Denne opplysningen bekrefter havnevakten i Stavanger.

– Viking Sky var forventet til kai i Stavanger søndag klokken 13.00, og vi hadde booket kaiplass til det fra klokken 13.00 til klokken 18.00, sier Fredrik Skarbøvik.

Siste gang skipet var i Stavanger var den 4. mars i år.

Skipet Viking Sky, har havn i Bergen og eies av rederiet Viking Cruises og cruisereder Torstein Hagen. Skipet er 230 meter langt, med plass til 900 passasjerer og 500 ansatte.

Viking Sky er søsterskipet til Viking Star som ble døpt i Vågen, foranledningen til den såkalte cruise-saken.

Alle hjelpekorps i Møre og Romsdal Røde Kors er utkalt til å bistå hjelpearbeidet.

Bergens Tidende har vært i kontakt med rederiet Viking Cruises i London. De vil ikke gi noen informasjon om situasjonen.

Nicolai Skogland som arbeider med havneoperasjoner i Viking Cruises, sier til BT ved 16.45-tiden lørdag at han ikke har anledning til å komme med kommentarer nå.

– Vi holder på å få kontroll over situasjonen, sier Skogland.

